Se llama Tsavo y un zoológico de Texas espera que sea el nuevo embajador de las jirafas

Rulo de oruga. Reinhold Schrank estaba en el lago Kerkini, Grecia, fotografiando aves, pero las condiciones no eran ideales, por lo que buscó otras opciones. Vio a esta oruga sobre una flor y la animó a moverse a un pedazo de paja seca enrollada. Tenía que trabajar rápido ya que la oruga se movía constantemente. Foto: Reinhold Schrank / Wildlife photographer of the year 2016 | Univision

