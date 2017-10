Sale bajo fianza padre que dejó a su hija en un callejón por no tomarse la leche

DALLAS, Texas.- Mientras su hija sigue desaparecida, Wesley Mathews, quien enfrenta cargos de abandono y poner la vida de la pequeña en peligro, salió en libertad bajo una fianza de 250,000 dólares, confirmó la policía.

Mathews admitió que dejó a Sherin, de 3 años de edad, en un callejón en plena madrugada del sábado. También le dijo a un detective que sabía que en el área se han visto coyotes, según un documento policial obtenido por Univision Noticias 23.

Las autoridades emitieron un alerta Amber el fin de semana, pues consideran que la niña puede estar en peligro inminente.

Alrededor de las 3:00 a.m. del sábado Mathews castigó a la pequeña porque no quería tomarse la leche. Según le relató a la policía, le dijo a Sherin que se parara cerca de un árbol en un callejón, a unos 100 pies de la residencia de la familia.

A las 3:15 a.m., cuando fue a buscarla, ya no estaba. La policía no fue notificada sino horas después de la desaparición, a las 8:12 a.m.

La última vez que Sherin fue vista tenía una camiseta rosa, pantalones negros tipo pijama y sandalias rosadas.

Si tiene información que pueda ayudar a encontrarla llame a la policía de Richardson al 972-744-4800.

