Inmigrante detenida denuncia abuso sexual: "Pensaba que si ella no tocaba mi cuerpo me iban a deportar".

Laura Monterrosa, una inmigrante detenida en el T. Don Hutto, asegura ser víctima de agresión sexual y amenazas por parte de una de las guardias del centro ubicado al norte de Austin.

"Sentía miedo, yo pensaba que si ella no tocaba mi cuerpo me iban a deportar", le dijo Monterrosa a Univision Austin 62. “Rompí el silencio porque no quiero que nadie siga sufriendo en este lugar".

Este mes, Monterrosa denunció múltiples incidentes de abuso en una carta distribuida por el grupo proinmigrante Grassroots Leadership, que está pidiendo que la oficina del shériff del condado Williamson tome las riendas de la investigación. El centro de detención es operado por CoreCivic/Corrections Corporation of America, en Taylor, Texas,

"Buscaba o aprovechaba cada momento que podía para tocar mis pechos o mis piernas", escribió la inmigrante en su misiva. Especificó que la "tortura y amenazante relación", en contra de su voluntad, empezó en junio.



Monterrosa confió primero en un integrante de un programa de visitas de Grassroots, señaló el grupo. La inmigrante les dijo que oficiales del centro se enteraron del abuso porque recibieron una denuncia anónima.

"Oficiales de CCA la interrogaron sobre la agresión sexual y su salud mental y la amenazaron con ponerla en confinamiento en solitario en aislamiento médico", indicó la organización en un comunicado.

De acuerdo con Grassroots, Monterrosa le dio su testimonio a oficiales del sheriff del condado de Willamson el 6 de noviembre, incluyendo los nombres de testigos y un exguardia del centro. Las guardias denunciadas por Monterrosa siguen empleadas en el centro, enfatizó el grupo.



La oficina del shériff se negó a dar información sobre el caso a Univision 62.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) "no comenta sobre investigaciones en curso", señaló por su parte la vocera de la agencia migratoria, Nina Pruneda. En un correo electrónico enviado a Univision Noticias aseguró que los "alegatos de conductas ilegales son investigados a profundidad y se toman las medidas necesarias para asegurar la seguridad de los involucrados".

"La agencia está comprometida a que todos los individuos bajo su custodia sean tratados de una manera segura y humana", indicó.

En el 2014, ICE anunció la implementación de un protocolo para reforzar sus políticas y prevenir, detectar y responder al abuso sexual en los centros de detención.



Pero activistas reclaman la manera en la que ha sido tratada Monterrosa, quien sigue detenida.



En su carta, Monterrosa asegura que otra inmigrante, que era objeto de acoso sexual en el centro con capacidad para 500 mujeres, intentó "hacer justicia", pero fue acusada de mentir y deportada.

"Las mujeres de ver lo ocurrido jamás se atreverán a hablar", señaló.

En el 2010 un guardia de Hutto fue acusado de agredir sexualmente a varias detenidas cuando eran transportadas. Más recientemente, el grupo de abogacía Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement emitió un reporte en el que señala que la agencia encargada de supervisar al Departamento de Seguridad Nacional recibió más de 1,000 quejas de abuso o agresiones sexuales de detenidos entre mayo del 2014 y julio del 2016, reportó la AP en abril.



Asimismo, entre enero del 2010 y julio del 2016, la oficina del inspector general recibió 33,000 alegatos de abusos, incluyendo 702 contactos sexuales forzados, 714 abusos o violencia sexual y 589 incidentes de acoso, según el grupo, que destacó que se investigó menos del 1%. No detalló, sin embargo, si otras agencias habían realizado pesquisas, indicó la AP.

Grassroots abrió una petición en línea en la que solicita apoyo para Monterrosa y "una investigación justa y transparente por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Williamson".