KUVN Univision Dallas recibe premios en 16 categorías en los Lone Star Emmy 2017

DALLAS, Texas.- Univision 23 celebró este fin de semana al recibir más de una docena de premios Lone Star Emmy, que buscan destacar lo mejor de la televisión en Texas.

Los periodistas de Noticias 23 y personalidades de la radio, así como integrantes del equipo de mercadeo y promociones de la estación recibieron galardones en 16 categorías este sábado, en una ceremonia realizada en San Antonio por el capítulo texano de la Academia Nacional de Artes y Ciencias Televisivas.



El equipo de Univision Dallas celebra sus premios Emmy Lone Star. El exdirector de noticias de Univision Dallas ofrece unas palabras durante la ceremonia en San Antonio, rodeado del equipo de Noticias 23. El equipo de KUVN celebra sus galardones. Emmy Lone Star 2017. Periodistas e integrantes del equipo de mercadeo fueron reconocidos en los premios Emmy. Sonia Salas (der. en primer plano) obtuvo nueve galardones por la producción y escritura de comerciales y otros segmentos. La productora Volga Santos obtuvo un premio en la categoría de cobertura continua por "Emboscada Mortal". Ángel Pedrero, ancla de Edición Nocturna, obtuvo tres premios Emmy, incluido uno por "Mariachi en las aulas" en la categoría de noticia de educación. La presentadora Johana Suárez obtuvo un premio por "Crónicas De La Frontera", en la categoría de reportaje de noticias. Miguelangel Piñero resultó ganador en la categoría de reporte general con "Armados en casa". La reportera Karen Falla se llevó un Emmy por su trabajo en "Emboscada Mortal". La reportera Laura Cruces obtuvo una estatuilla por "Emboscada mortal". Premios Emmy Lone Star. Karen "La Coqueta" fue reconocida por "El Chapo Llega a Dallas", en la categoría de comerciales. El equipo de mercadeo y promociones recibió múltiples estatuillas. (De izq. a der.) Celina Saldivar, Bernadette Valles, Raúl Solís y Sonia Salas. Celina Saldívar y Raúl Solís. Raúl Solís celebra sus seis premios Emmy Lone Star 2017. Bernadette Valles, directora de mercadeo, toma el micrófono durante la ceremonia de los premios Emmy Lone Star 2017. Premios Emmy Lone Star 2017. El trabajo de Ana María Vargas como ancla de "Edición Nocturna" fue destacado con un Emmy.



KUVN había recibido 37 nominaciones . Esta es la lista de los galardonados de Univision Dallas:

NEWSCAST - EVENING - LARGER MARKETS (1-25)

Edicion Nocturna

**KUVN**

Vilma Hernandez, Producer

Manuel Moreno, Executive Producer

Ana Maria Vargas, Anchor

Miguel Milan Jr., Director

Angel Pedrero, Anchor

News 8 At 10: Dallas Police Ambush

WFAA

Michael Bean, Executive Producer

Jenny Lyon, Producer

Kelly Napier, Director

GENERAL ASSIGNMENT REPORT - NO TIME LIMIT

A Rape Victim's Anguish

WFAA

Tanya Eiserer, Reporter

Armados En Casa

**KUVN**

Miguelangel Pinero , Journalist



Mi 1 #emmy Gracias a Dios, mis padres, y a todos los que han creído en mi... A post shared by Miguelangel Pinero (@mpinerotv) on Nov 11, 2017 at 5:06pm PST



CONTINUING COVERAGE - WITHIN 24 HOURS

Emboscada Mortal

**KUVN**

Manuel Moreno, Executive Producer



Vilma Hernandez, Producer

Angel Pedrero, Anchor

Laura Cruces, Reporter

Ana Maria Vargas, Anchor

Milensky Rega, Reporter

Karen Falla, Reporter

Volga Santos, Producer

Samuel Belilty, News Director

William Castro Jaramillo, Video Journalist

Muere Juan Gabriel

KWEX

Jorge Nunez, Senior Anchor/International Reporter

Izidio Contreras, Photographer/Editor



FEATURE NEWS REPORT - SERIOUS FEATURE / SERIES

96 Minutes Of Horror, 50 Years Of Healing

Spectrum News

Ed Greenberger, Reporter

Rachel Smith, Producer

Andy Brooksbank, Editor

A Cowgirl's Funeral

WFAA

Marie Saavedra , Reporter

Brandon Mowry, Photographer

Convirtiéndome En Román

KINT

Viridiana Solano, Reporter

Carlos Armendariz, Producer

Uriel Posada, News Director

Crónicas De La Frontera



** KUVN**

Johana Suarez, Reporter/Producer

Mario Barraza, Photojournalist/Editor

EDUCATION/SCHOOLS - NEWS SINGLE STORY / SERIES / FEATURE

Mariachi En Las Aulas

**KUVN**

Angel Pedrero, News Anchor/Reporter

Jose Lomeli, Photographer/Editor

The Distinguished Professor

KDFW

Clarice Tinsley, Reporter/Writer

Mark Jones, Producer

Chris Ivey, Director Of Photography

TEXAS HERITAGE - NEWS SINGLE STORY / SERIES / FEATURE

Giddy-Up With Otra Onda

**KUVN**

Sonia Salas, Talent And Producer

Mariano Dominguez, Videographer

Raul Solis, Talent/Producer

The Legend Of Billy Bob's

KDFW

Steve Eagar, Reporter/Writer

Chris Ivey, Director Of Photograpy

WEATHER - NEWS SINGLE STORY / SERIES / FEATURE

"He Didn't Die Alone"

KXAS

Lyle Davis, Photojournalist

Kristin Dickerson, Reporter



Piedras De Hielo

**KUVN**

Albert Martinez, Meteorologist

Juan Valdez, Graphic Artist

Israel Perez, Editor/Photographer

SPORTS - NEWS SINGLE STORY / SERIES

Dying To Play

WFAA

Mark Muller, Photojournalist/Editor/Producer

Mujer De Acero

** KUVN**

Pedro Silva, Reporter

William Castro Jaramillo, Videographer/Editor

SPORTS - PROGRAM FEATURE / SEGMENT

Estadio Azteca

**KUVN**

Pedro Silva, Anchor/Reporter

My Race

Longhorn Network

Nicholas Hetherington, Producer

ARTS/ENTERTAINMENT - PROGRAM FEATURE / SEGMENT

John Ross Palmer: Constant Motion

KUHT

Ernie Manouse, Producer

Matthew Brawley, Videographer/Editor

Shannon Harrison, Sound

Otra Onda En Noticias 23

** KUVN**

Sonia Salas, Talent And Producer

Raul Solis, Talent And Producer

Mariano Dominguez, Videographer Editor

ARTS/ENTERTAINMENT - PROGRAM / SPECIAL

Arts In Context: House Of Songs

KLRU

Mario Troncoso, Director/Producer

Chelsea Hernandez, Producer/Editor

Christopher Kim, Videographer

Esta Navidad Es Otra Onda

** KUVN**

Bernadette Valles, Director Of Marketing

Sonia Salas, Talent/Producer

Mariano Dominguez, Videographer/Editor

Raul Solis, Talent/Producer

Luis R. Lopez, Senior Graphic Artist

Guillermo Torres Jr., Marketing Manager

Celina Saldivar, Talent

COMMUNITY/PUBLIC SERVICE (PSAS) - SINGLE SPOT/CAMPAIGN

Elecciones: La Voz Del Millennial

** KUVN**

Bernadette Valles, Director Of Marketing

Sonia Salas, Talent/Producer

Mariano Dominguez, Editor/Photographer

Raul Solis, Talent/Producer

Luis R. Lopez, Senior Graphic Artist

Turn The Page: A Literacy Initiative



KHOU

Tony Salinas, Writer/Producer/Editor

PROMOTION - NEWS PROMO - CAMPAIGN / IMAGE

Fallen

KXAN

Nate Mills, Executive Producer

Ricardo Ruano, Graphic Artist

Thanks Delkus

WFAA CS

Jim Glass, Creative Director

Blair Nelson, Brand Manager

Andrea Newham, Marketing Producer

Brandon Baker, Marketing Producer

Justin Anstead, Senior Designer

Matthew Borrett, Marketing Producer

Matt Christensen, Writer

Matt Bull, Writer

Norry Niven, Director Of Photography

ULM Unidos Por Dallas

** KUVN**

Bernadette Valles, Director Of Marketing

Sonia Salas, Producer/Writer

Mariano Dominguez, Editor

Raul Solis, Editor

Luis R. Lopez, Senior Graphic Artis





PROMOTION - SPORTS

Dallas Hasta Morir

**KUVN**

Bernadette Valles, Director Of Marketing

Sonia Salas, Producer/Writer

Mariano Dominguez, Videographer Editor

Raul Solis, Producer/Editor

Finish This Fight - The Message

Dallas Cowboys Football Club

Kent Garrison, Producer

Titletown, TX - 2016 Aledo Bearcats

Fort Worth Star-Telegram & McClatchy Video Lab

Jessica Koscielniak, Editor

Jared Christopher, Director And Producer

COMMERCIAL - SINGLE SPOT

El Chapo Llega A Dallas

** KUVN**

Bernadette Valles, Director Of Marketing

Sonia Salas, Producer/Writer

Mariano Dominguez, Videographer/Editor

Luiz R. Lopez, Talent

Karen O'Brien, Talent

Please Re-Elect Gerald...Please

KC Strategies

Chad Crow, Executive Producer

Steve Mims, Writer/Director/Cinematographer

Jerod Patterson, Producer/Digital Strategist

WRITER - SHORT FORM (PROMOS, PSAS, COMMERCIALS, OPENS, ETC.)

Heart Of The Community

Innovative Multimedia Group



Heather Angel Chandler, Writer

Mario Maldonado, Writer

Writings By Sonia Salas

** KUVN**

Sonia Salas, Creative Services Writer