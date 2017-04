¡No te pierdas el encuentro entre Daniel Cormier y Anthony “Rumble” Johnson!

El medallista olímpico Daniel Cormier defiende este sábado 8 de abril su título de Peso Semicompleto en contra del nocaut más temido del UFC: Anthony “Rumble” Johnson, quien desde su primera pelea con Cormier en 2015 ha entrado en una racha de tres nocauts consecutivos contra Jimi Manuwa, Ryan Bader y Glover Teixeira.

Ambos peleadores se encontraron por primera vez en Las Vegas durante la campaña 187 de la UFC, que actualmente se encuentra en su temporada 210. En esa ocasión Cormier sobrevivió a un nocaut de Johnson y logró someterlo en el segundo round.



“Definitivamente no soy el mismo peleador que hace dos años… cada día, cada semana, cada mes y cada año me he hecho mejor, así que verán a un hombre diferente la próxima vez que me vean pelear”, dijo Johnson en la conferencia de prensa de la UFC210.



¿Podrá hacerlo?

“Anthony Johnson tiene que noquearme en el primer round, si pasa de eso está acabado. Tengo demasiados caminos para la victoria”, señaló Cormier, de 38 años, sobre la pelea con Rumble.

Antes de la pelea entre Cormier y Johnson podrás ver el encuentro entre el excampeón de Peso Mediano Chris Weidman y el peligroso Gegard Mousasi.

Mira en vivo la pelea por Pay Per View este 8 de abril.

