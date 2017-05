La importancia de enseñarle a su niño a comunicarse en español e inglés al mismo tiempo

Si no está seguro si debe educar a su hijo para que hable más de un idioma, aquí hay algunas razones por las que es importante hacerlo y algunos pasos fáciles de seguir.

Enseñar a los más pequeños a hablar los dos idiomas que más comunes en Estados Unidos, el inglés y el español, debe ser una meta primordial en todos los hogares de este país.

Está comprobado que los niños pequeños que hablan más de un idioma tienden a tener mejores relaciones interpersonales, sus calificaciones en la escuela son mejores que aquellos niños que solo hablan un idioma, incluso, el entender más de un idioma podría influir en su desempeño universitario y profesional en un futuro.

Pero… ¿qué hacer cuando los padres no hablan inglés?



Interactuar con nuestros hijos a muy temprana edad es clave para su desarrollo cerebral.

Una de las grandes barreras que papás y mamás tienen es el hecho de que ellos mismos no hablan o entienden muy poquito inglés.

Hay buenas noticias para esos padres, porque ese problema tiene solución, pues en internet hay herramientas muy eficaces que sirven como guía para ellos.

Un buen ejemplo es First5California.com, un sitio web desarrollado en ambos idiomas, inglés y español, donde se ofrecen guías gratuitas, juegos, actividades y canciones para lograr el objetivo de que los niños - recién nacidos y de hasta cinco años de edad - puedan aprender de forma divertida.

First 5 California comparte el siguiente dato “Las primeras interacciones de los niños moldean sus conexiones cerebrales y establecen los patrones que determinarán el modo en que se relacionarán cuando crezcan”.



¡Habla, Lee, y Canta. Esto lo cambia todo!

La manera natural de aprender de los seres humanos es escuchando, observando e imitando todo a su alrededor, por lo tanto hablar, leer y cantar con ellos es altamente beneficioso.

Los niños nacen con una capacidad extraordinaria para identificar la manera en la que suenan diferentes idiomas, por lo que es un mito que “ellos se confundirán” si están expuestos a comunicaciones multilingües.

De hecho, entre más escuchen y vean palabras en otros lenguajes, su capacidad de aprendizaje y asimilación se hará más fácil y se dará naturalmente. Lo más importante es que los padres introduzcan a sus hijos un nuevo idioma y hablen con ellos regularmente.



Hablar, leer y cantar con los niños es la mejor manera de ayudarlos a aprender un idioma.

No importa si no hablan uno de los idiomas perfectamente. Tampoco importa si lo hablan o no con la gramática correcta, lo importante es que les hablen en más de un idioma con regularidad.

Lo que sí está en tus manos es el hecho de exponerlos diaria y constantemente a más idiomas, ya sea con tu conversación, llevándolos a la librería a que escojan lecturas - algunas en inglés y otras en español -, que veas con ellos una linda película para niños o que canten juntos versos de canciones divertidas.

Incluye a todos en las actividades bilingües de tus hijos

La tarea de preparar a tus niños para la vida depende de todos aquellos que los rodean. Invita a sus tíos y primitos, hermanos mayores, abuelos y hasta sus vecinos, a que compartan la gran experiencia de comunicarse en varios idiomas con los tus chiquitines.



Recuerda: hablar, leer y cantar con tus hijos en más de un idioma es el mejor regalo que puedes darle cuando se trata de su educación. Esto lo cambia todo.