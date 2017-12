Compras durante las fiestas

Quieres organizar la mejor reunión de navidad de tu vida y no sabes cómo hacerlo.

Te entendemos. La situación puede ser estresante, sobre todo si no estás preparada como se debe y tampoco sabes por dónde empezar.

No te inquietes. A continuación compartiremos contigo varios fáciles pasos para que hagas de las compras de la temporada navideña no solo una tarea fácil y divertida, sino positiva para tu bolsillo. Sí, ¡también te mostraremos cómo ahorrar!

1. En casa, lápiz y papel

Una persona que se organice con anticipación vale por dos y ahorra tiempo y dinero.

• Empieza por especificar el evento: ya sea la cena de navidad, una posada o, incluso, solo celebrar que estás viendo a familiares y amigos. Todas son tan especiales que merecen tu completa atención.

• Toma un bloque de Post-it ® Super Sticky Notes y con un lápiz procede a empezar la lista. Para escribir prueba los Berkley Jensen HB #2 Pencils, que tienen borrador y te permiten ajustar la lista conforme las cosas te lleguen a la cabeza.

Tip: como los Post-it® Super Sticky Notes vienen en diferentes colores, puedes elegir uno para cada tipo de compras. Ejemplo: amarillo para las compras del colegio de los chicos, azul para la comida y rosa para tus productos personales. ¿No es súper practico?

2. Busca las ofertas

Aunque hay tiendas que ofrecen descuentos en algunas fechas o épocas especificas, hay otras que tienen muy buenas ofertas todo el año.

* BJ’s Wholesale Club siempre tiene cupones de ahorros instantáneos que puedes encontrar en los folletos dentro del Club - cuando vayas en persona, o cuando navegues por su sitio online de BJ’s.

* Recuerda guardar los cupones de los fabricantes. BJ’s es el único almacén que los acepta, permitiéndote ahorrar aún más en las marcas que disfrutas.

3. Prepárate para la diversión

Disponte a pasar el mejor tiempo consiguiendo esos productos con los que harás de tu evento un acontecimiento digno de recordar.

* Ponte zapatos y ropa cómoda que te permitan moverte sin restricciones.

* Pon una rica merienda o snack en tu bolso. Ten siempre a mano las Wellsley Farms Chewy Chocolate Chip Granola Bars, para que recargues energía al instante y no tengas que hacer pausas para buscar comida en medio de tus compras.

* Dale una última revisada a la lista que hiciste previamente y añade o elimina lo que sea necesario. Ahora sí: ¡manos a la obra!

4. Ve a BJ’s Wholesale Club

Ahora estás más cerca de hacer tus compras para las fiestas.

Ve a BJ’s Wholesale Club y con tu tarjeta de membresía a la mano consigue todo lo que necesitas en el mismo lugar. Verás cómo la tarea se hace amena, sencilla y divertida, a la vez que ahorras tiempo y dinero.