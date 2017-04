¿Alguna vez escuchó lo que es NASH? 4 razones por las que debe prestar atención a esta enfermedad hepática que afecta a muchos hispanos.

La cultura hispánica es diversa, rica y vibrante, y aquellas personas que tienen la suerte de ser parte de esta comunidad deben considerarse afortunados. NASH, o esteatohepatitis no alcohólica, es una enfermedad hepática grave y “silenciosa” que tiene el doble de probabilidades de afectar a los hispanos que a las personas de origen caucásico. Un hígado con NASH puede llegar a no funcionar normalmente, lo cual es una grave amenaza a su salud general.

Algunos antecedentes breves: si bien es normal que el hígado contenga una cantidad muy baja de grasa (<5%), si tiene demasiada grasa y está inflamado (incluso hinchado), esto puede resultar en algo mucho más grave. Eso es NASH, y se calcula que afecta a más del 12 por ciento de la población adulta de los EE. UU., incluso 19 por ciento de adultos hispanos, muchos de los cuales no presentan síntomas hasta que la enfermedad ha avanzado.



La Dra. Mary Rinella, catedrática asociada de gastroenterología y hepatología de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, trata a muchas personas con NASH, y sabe por experiencia lo devastador que es cuando se enteran de que han vivido, sin saberlo, con una enfermedad hepática durante décadas. La Dra. Rinella comparte cuatro cosas que necesita saber acerca de la NASH, y lo que puede hacer si usted o un ser querido está en riesgo.

Dato sobre la NASH n.º 1: Una enfermedad que frecuentemente pasa desapercibida que podría algún día destruir su hígado

NASH se lo conoce como una enfermedad hepática “silenciosa” porque los síntomas suelen ser mínimos o inexistentes hasta que la enfermedad ha avanzado a cirrosis, por lo que es posible que no sepa que algo anda mal hasta que es demasiado tarde. NASH afecta más a los hombres que a las mujeres, y es más frecuente en hispanos que en personas de origen caucásico (19,4 por ciento frente a 9,7 por ciento). Como no podemos “ver” NASH, es importante saber los factores de riesgo comunes, que incluyen diabetes tipo 2, prediabetes, obesidad, colesterol alto y presión arterial alta. “Si bien muchas personas conocen los riesgos cardiovasculares asociados con estas enfermedades, la mayoría no sabe que estas enfermedades también podrían afectar el hígado. Cualquiera con estos factores de riesgo de NASH debería consultar con su médico y realizarse análisis de sangre con regularidad para evaluar la función hepática”, dice la Dra. Rinella.



Dato sobre NASH n.º 2: NASH no es para siempre silencioso

NASH puede comenzar de manera silenciosa, pero lentamente, con el tiempo, puede destruir el hígado a través de daño hepático crónico que promueve la acumulación de tejido cicatricial en el hígado (fibrosis) que puede convertirse en cirrosis. La cirrosis puede resultar en insuficiencia hepática, cáncer de hígado e incluso la muerte. Es así de grave, y tomar conocimiento es el primer paso para asegurarse de que el hígado esté funcionando lo mejor posible. De acuerdo con la Dra. Rinella, “La mejor forma en la actualidad para manejar NASH es mediante una dieta saludable y equilibrada y ejercicio. Aunque aún no existen medicamentos aprobados, ahora se están investigando las opciones de tratamiento en ensayos clínicos. Si piensa que usted o alguien que usted conoce corre riesgo de desarrollar NASH, visite NASHStudy.com para obtener más información y averiguar si hay un centro de estudios clínicos cercano a usted”.



Dato sobre la NASH n.º 3: NASH pronto será la causa principal de trasplante de hígado en Estados Unidos

Habiendo ya superado a la enfermedad hepática alcohólica, NASH es en la actualidad la segunda causa más frecuente de trasplante de hígado, inmediatamente después de la hepatitis C. Para el 2020, se espera que alcance el primer lugar. Sin dudas, el trasplante de hígado es el último recurso, generalmente reservado para las personas que tienen complicaciones importantes debido a la enfermedad hepática crónica en etapa avanzada. “La asombrosa cantidad de personas con NASH que están en lista de espera para un trasplante de hígado es claramente indicativo de la magnitud de la amenaza que representa esta enfermedad”, dice la Dra. Rinella.



Dato sobre la NASH n.º 4: Su hígado es fundamental para su salud general

Un hígado sano es potente y trabajador, y lleva a cabo más de 500 funciones importantes para el cuerpo, tareas como eliminar toxinas, transformar nutrientes en energía, almacenar vitaminas y minerales, y generar bilis digestiva, entre muchas otras más. Desafortunadamente, NASH pone en peligro la capacidad del cuerpo de manejar estas tareas cotidianas vitales. Según la Dra. Rinella, “En comparación con la atención que les prestamos a otros órganos, nuestro hígado no siempre obtiene la atención que se merece, pero los

riesgos para desarrollar NASH son algo que no podemos permitirnos ignorar. Les recomiendo a todas las personas que tienen factores de riesgo (como diabetes, obesidad o presión alta), se realicen análisis de sangre de la función hepática y tomen decisiones de estilo de vida saludables de manera que el hígado pueda funcionarles de la mejor manera posible”.



Este contenido está patrocinado por Intercept Pharmaceuticals, Inc. La Dra. Rinella aconseja a Intercept sobre el manejo de enfermedades de hígado.