6 razones por las que debería prestarle atención a su hígado

Sea sincero... ¿cuándo fue la última vez que pensó en su hígado? ¿Hoy? ¿El mes pasado? ¿El año pasado? ...¿Nunca?

Si no es algo que tenga presente, no es el único. Si bien el hígado es un órgano vital que hace la mayor parte del trabajo sucio de nuestro cuerpo, una encuesta nacional reveló que el 65 por ciento de los estadounidenses no piensan mucho, o más bien nada, en su salud hepática. De hecho, prácticamente el 50 por ciento cree que se puede vivir sin el hígado, o no está seguro. Esta idea es sencillamente falsa.



¿La verdad? Su hígado es una parte fundamental de su salud general, y las consecuencias de ignorarlo podrían ser graves. De hecho, algunas enfermedades hepáticas presentan pocos síntomas o ninguno en absoluto durante décadas hasta que la enfermedad avanza y puede causar complicaciones o posiblemente resultar en la muerte prematura de la persona. Y si usted tiene ciertos problemas de salud como obesidad o diabetes tipo 2 y es hispano, podría tener un alto riesgo de enfermedad hepática, sobre todo de hígado graso.

La Dra. Mary Rinella, catedrática asociada de gastroenterología y hepatología de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, comparte seis razones por las que debería demostrar un poco más de afecto por su hígado.

Razón n.º 1 Un hígado sano es increíblemente trabajador y resistente, y lleva a cabo más de 500 funciones importantes para el cuerpo, tareas como limpiar la sangre, eliminar toxinas, transformar nutrientes en energía, almacenar vitaminas y minerales, y generar bilis digestiva, entre muchas cosas más. Esencialmente, su hígado procesa todo lo que consume, y lo reempaqueta para que su cuerpo lo use, o se deshaga de ello. “Su hígado maneja muchas tareas vitales y cotidianas para su cuerpo, y merece un gran respeto”, dice la Dra. Rinella.



Razón n.º 2 Cuando su hígado NO ESTÁ sano, pierde la capacidad de desempeñar sus funciones esenciales, y pueden surgir problemas. Por ejemplo, el hígado graso, que es una acumulación de grasa en el hígado es un problema de salud común. Pero si no se la atiende, puede haber inflamación y daño en el hígado que puede convertirse en algo mucho más grave, una enfermedad común llamada esteatohepatitis no alcohólica (Nonalcoholic Steatohepatitis, NASH). Debido a que los síntomas pueden ser mínimos, NASH puede pasar desapercibido durante décadas. Con el tiempo, NASH puede causar complicaciones graves e incluso mortales. Esta es solo una razón para hacerse controlar el hígado hoy mismo.



Razón n.º 3 Si usted está convencido de que su hígado está fuera de peligro porque no toma bebidas alcohólicas, piense de nuevo. Es cierto que algunas afecciones pueden ser causadas o empeoradas por el consumo de alcohol, otras enfermedades hepáticas pueden afectar a cualquiera. De hecho, la Dra. Rinella confirma que algunas personas pueden correr un mayor riesgo de desarrollar ciertas afecciones hepáticas. “Por ejemplo, NASH es más frecuente en hispanos que en otros grupos étnicos, y se da más a menudo en personas con obesidad, diabetes tipo 2, colesterol alto y presión arterial alta. Aunque no haya medicamentos aprobados para tratar NASH, se están estudiando tratamientos nuevos, así que si piensa que usted o un ser querido puede estar en riesgo, visite NashStudy.com para obtener más información y para encontrar un centro de estudios clínicos cercano a usted”, dice la Dra. Rinella.



Razón n.º 4 Su hígado recompensa su buen comportamiento. ¡Es cierto! De acuerdo con la Dra. Rinella, “Debido a que el hígado es el órgano principal para almacenar y procesar los nutrientes, este reconoce cuando ingresan alimentos saludables en su organismo. La recompensa viene después de realizarse la prueba de la función hepática, cuando los resultados muestran que su hígado puede funcionar correctamente, siempre y cuando usted se encuentre en buen estado de salud general”. La Dra. Rinella afirma que cuando se trata de proteger e

l hígado y la salud general, “es importante mantener un peso saludable, para lo cual es necesario concentrarse en llevar una dieta equilibrada llena de alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, legumbres y granos enteros y hacer ejercicio con regularidad”.



Razón n.º 5 Su hígado puede ser potente, aunque también sorprendentemente de bajo mantenimiento. ¿Se acuerda de ese amigo súper servicial que lo ayuda a mudarse, desempacar y organizarse, y nunca se queja ni pide nada a cambio? Bien, su hígado es como ese amigo, y no debemos dar por hecho esas amistades. Día tras día, su hígado trabaja muy arduamente dentro de su cuerpo, y sin embargo solo necesita relativamente poco esfuerzo para mantenerlo sano, así que demuestre a su hígado un poco de afecto haciendo elecciones de estilo de vida saludables y realizándose pruebas de la función hepática con regularidad.



Razón n.º 6 Su hígado es asombroso por muchas razones, pero tiene un truco que es casi mágico. Es el único órgano en el ser humano capaz de regenerar el tejido dañado, sobre todo si el tejido restante está en buenas condiciones. De hecho, un hígado sano puede regenerar por completo hasta un 75 por ciento del tejido dañado. Esto es lo que hace posible que las personas puedan donar en vida una porción de su hígado a alguien que lo necesita; cuando un cirujano extirpa una parte del hígado del donante, la parte que queda vuelve a crecer rápidamente a su tamaño original. Como la Dra. Rinella le dice a sus pacientes, “considerando lo esencial, trabajador y milagroso que es el hígado, simplemente no podemos darnos el lujo de descuidarlo”.



¿Está listo para mostrarle a su hígado el respeto que merece? Pida a su médico que le realice un análisis de sangre de la función hepática en su próximo chequeo, y esfuércese por comer una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable. También puede visitar NASHStudy.com para obtener más información acerca de NASH y para encontrar un centro de estudios clínicos cercano a usted.

Este contenido está patrocinado por Intercept Pharmaceuticals, Inc. La Dra. Rinella aconseja a Intercept sobre el manejo de enfermedades de hígado.