¡Ya dieron a conocer el line up de Riot Fest 2017!

CHICAGO, Illinois. Si te gusta el Rock alternativo te dará gusto saber que ya dieron a conocer el line up de Riot Fest.

Las primeras 70 bandas fueron anunciadas este martes y entre ellas se encuentran Nine Inch Nails, Queen of the Stone Age, Jawbreaker, entre muchas otras.



El evento se llevará a cabo del 15 al 17 de septiembre del 2017 en el parque Douglas, localizado en el 1401 S Sacramento Dr.

Los boletos salen a la venta esta tarde al mediodía en este link.

