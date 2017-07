Reseña de ‘Okja’: Netflix empieza su carrera por el Oscar con un filme que te hará pensar dos veces antes de volver a comer carne

An Seo Hyun en la premier de 'Okja' en Nueva York

Por Jovanny Evans



¡Netflix lo logró! Por fin hizo una película que merece estar en el cine y que no parece una película de televisión. El estudio debe estar muy orgulloso porque ‘Okja’ es una obra de arte.

La historia se trata de Mija, una niña que vive en las montañas de Corea del Sur con una puerca gigante llamada Ojka, pero las dos son separadas cuando la compañía que es dueña del animal viene para llevarla a Nueva York, donde será asesinada para después ser vendida para consumo humano. Y aunque esté al otro lado del mundo, Mija hará hasta lo imposible para rescatar a su mejor amiga.

Así como en la película lograron mutar animales para crear un súper puerco, el director de origen surcoreano Bon Joon-Ho logró fusionar lo mejor de Disney Animation con lo más sobresaliente de Studio Ghibli para crear el cuento de hadas moderno perfecto.

Al estar viendo el filme, no podía dejar de tener el sentimiento de miedo que me daba ver las películas animadas de los 80´s que eran oscuras como ‘The Black Cauldron’, ‘Los Rescatadores’ o ‘The Secret of NIMH (de Don Bluth)’. Al mismo tiempo sentí que estaba en un mundo surrealista como los que Hayao Miyazaki creó en ‘Spirited Away’ o ‘Mi Vecino Totoro’. Mezclar a Disney con Miyazaki fue una idea brillante.

Pero entonces, ¿es una película que los niños pueden ver? Me atreveré a decir que sí. Aunque tiene malas palabras y escenas fuertes donde hay animales muertos, creo que los elementos fantásticos y el heroísmo de los personajes suaviza los elementos oscuros con mucha luz.



Si tus hijos sobrevivieron ‘Coraline’ o la muerte de Mufasa en ‘El Rey León’, pueden ver ‘Okja’. Pero eso sí, te aconsejo que la veas con ellos, porque van a tener muchas preguntas, algunas lágrimas y probablemente se vuelvan vegetarianos al final del filme.

Una película que es una obra de arte necesita una actriz espectacular y nadie mejor que Tilda Swinton para hacer el papel de las gemelas dueñas de la Corporación Mirando. ¿Quién más podría hacer dos personajes que son iguales pero diferentes en la misma película?

En cuanto a Jake Gyllenhaal me pareció muy exagerado al principio como el zoólogo loco, pero al ver 'Okja' como un cuento de hadas, creo que es válido que su personaje sea tan grande. Es un villano de caricaturas y para ser recordado tiene que ser raro, como Mr. Snoops en ‘Los Rescatadores’ o Lefou en la versión animada de ‘La Bella y la Bestia’.

Y gran descubrimiento de la actriz Ahn Seo-hyun. Sin hablar inglés, logra que te enamores del personaje de Mija. Su habilidad para hacer que nunca dudes que está interactuando con ‘Okja’ es impresionante. Con sus ojos muestra valor, coraje y amor de manera excepcional. ¡Y solo tiene 13 años! De verdad es una princesa de Disney de la vida real.

Le tenemos que dar reconocimiento a los encargados del arte de la película. El cinematógrafo Darius Khondji hizo un trabajo exquisito dándonos obras de arte en cada cuadro de la película. Las escenas de acción son emocionantes y están coreografiadas a la perfección.



El vestuario, el maquillaje, los escenarios y todo el arte son espectaculares. ¡Y los efectos especiales son revolucionarios! ‘Okja’ parece real y en un presupuesto de tan solo 50 millones de dólares estoy seguro que no fue una tarea fácil. Es uno de los mejores animales digitales que he visto en mi vida. Sus ojos están llenos de emociones, puedes ver alegría y terror en ellos. Es un gran avance en animación. En todos los aspectos, esta película se hizo con amor por todas las personas involucradas.

En cuanto al mensaje de la película creo que a todos nos va a tocar de maneras distintas. Unos se sentirán listos para unirse a PETA y volverse veganos extremos, mientras otros verán la película comiendo alitas de pollo.

Todos los días podemos encontrar videos de abuso de animales en Facebook, pero ver los mataderos cuando te enamoras del súper puerco que están tratando de matar toda la película es más difícil.

En conclusión, bravo por Netflix. Bravo.

Jovanny Evans , originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.

