Reseña de 'Baby Driver': Tiene buena velocidad pero no llega a la meta

Por Jovanny Evans

Edgar Wright se levanta de las cenizas con su nueva película ‘Baby Driver’ y demuestra que hay vida después de ser despedido por Marvel Studios.

El director británico fue infamemente removido de ‘Ant Man’ por “diferencias creativas” después de haber trabajado en la película durante ocho años.

Quizá Edgar Wright, Gareth Edwards (Rogue One) y ahora Phil Lord y Christopher Miller, los nuevos ex directores de la película de ‘Han Solo’, pueden empezar un grupo de apoyo de directores despedidos por Disney.

Pero entonces, ¿qué tal está Baby Driver? En pocas palabras: está bien. Definitivamente no es mala, pero tampoco es lo más sorprendente del mundo como la han querido vender.

Y el problema es que para ser la película de alguien que acaba de ser despedido por “ser más creativo de lo que debería”, la película es muy pequeña y sencilla. Lo cual no es malo, pero no lo que esperas del director de ‘Shaun of the Dead’ y ‘Scott Pilgrim vs. The World’.



Otro de los puntos que han repetido una y otra vez en la publicidad de esta cinta es que la banda sonora es tan importante que es otro personaje en la historia. Y aunque muchas escenas están editadas perfectamente al beat de la música, realmente no es un soundtrack que quiera salir corriendo a comprar a la “Guardianes de las Galaxias”.

Y cuando le quitamos estos títulos a ‘Baby Driver’ de ser la nueva película de uno de los directores más creativos del mundo y que tiene música revolucionaria, es cuando por fin podemos encontrar una película muy decente y muy entretenida.

La historia es sobre ‘Baby’, un talentoso conductor de autos con tinnitus, un término médico para el hecho de "escuchar" ruidos en los oídos, y por eso escucha música todo el tiempo.



Baby trabaja como el chofer de un grupo de ladrones para pagar una deuda que debe.

El primer robo y la primera persecución de autos de la película son increíbles. La energía y alegría que empapan la pantalla te preparan para vivir al máximo con ‘Baby’.



Pero después del arranque, la película cambia de velocidad y son muy pocos los momentos en los que volvemos a vivir tanta emoción. Especialmente el final, no termina con el punch y la fuerza para salir de la sala del cine lleno de adrenalina.

El elenco es muy bueno y es obvio que se divirtieron trabajando en ‘Baby Driver’. Kevin Spacey se roba la película como la mente maestra detrás del grupo de ladrones y su profesionalismo y talento es muy apreciado.

Especialmente cuando Ansel Elgort todavía se siente muy verde. Pero su dulzura, su look y el esfuerzo que pone en sus papeles seguramente lo llevarán a ser uno de los grandes galanes del cine.

John Hamm y Jamie Foxx obviamente son buenos y además muy graciosos. Y quizá sea que derrochan personalidad estos tres titanes (Spacey, Hamm y Foxx), lo que hace evidente que Elgort aún es un “bebé” en cuanto a la actuación.



En cuanto al elenco femenino, Lily James es la chica dulce y Eiza González es la mala de la historia. Y aunque son papeles muy típicos, las dos lo hacen bien y son memorables.

Y Eiza González debe sentirse muy orgullosa, porque en la guerra de divas mexicanas trabajando en Hollywood, Eiza sin lugar a dudas le ganó a Belinda después de ese cameo vergonzoso en ‘Baywatch’.



En conclusión, la película es divertida y un muy buen refrescante de paladar de grandes películas de super héroes. No hagas caso a la publicidad y mantén tus expectativas niveladas y vas a pasar un buen rato viendo ‘Baby Driver’.

Jovanny Evans , originario de Guadalajara, México, es un cinéfilo de corazón y panzón por convicción. Con un pasado en animación y medios digitales, Jovanny, ha sido ganador de múltiples premios Emmy y trabaja en Univision Chicago como creador de contenido digital y crítico de cine.

Síguelo en Twitter e Instagram como @jobonito para continuar la plática de palomitas.