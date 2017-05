Quinto Imperio, un grupo de inmigrantes mexicanos de Chicago que da voz a los indocumentados

CHICAGO, Illinois. El grupo Quinto Imperio, integrado por inmigrantes mexicanos, alienta con sus canciones a los indocumentados a luchar por sus derechos, al tiempo que reparte becas para estudiantes del barrio Las Empacadoras, uno de los vecindarios más peligrosos de Chicago.

En algunas de las canciones de su álbum "Crónica inmigrante", los jóvenes comparten sus experiencias de vivir en Estados Unidos, en su mayor parte como indocumentados, los pasos dados para regularizar su estatus migratorio e incluso obtener diplomas universitarios.

"La gente está alerta pero con miedo, en una posición de defensa, y necesita recuperar la combatividad", explicó Edy Domínguez, vocalista del grupo a la agencia Efe.

El Barrio de las Empacadoras es un vecindario al suroeste de Chicago, donde son comunes los enfrentamientos entre pandillas y los jóvenes necesitan motivación para superarse y no meterse en problemas, y Quinto Imperio quiere ser un ejemplo de superación.

Los jóvenes músicos integran el comité de inmigración de la iglesia católica Corazón de María y una mesa redonda de una coalición de residentes donde se discuten posibles respuestas a las redadas de Inmigración.

También crearon un fondo para ayudar a jóvenes beneficiados por la Acción Diferida (DACA), que el 18 de junio entregará becas de entre 1,000 y 1,500 dólares a 14 estudiantes del último año de secundaria que han sido aceptados en universidades y colegios.



"Lo único que les pedimos a los estudiantes es que trabajen por la comunidad", dice Adriana, otra integrante del grupo, para quien el esfuerzo que realizan "es un rayito de esperanza" para muchas familias que "se sienten en peligro".

Domínguez explica que esta función social del grupo parte de que supieron ser "más combativos, salir a la calle, hacer marchas y protestar".

Quinto Imperio comenzó como un proyecto familiar, compuesto por Edy, sus hermanos Freddy y Hugo y su padre, Marciano.

Todos emigraron desde el Distrito Federal de México con una tradición musical influida por una numerosa familia donde eran comunes los fines de semana bohemios, llenos de guitarras y canciones.

"Traemos la música en la sangre", dice Domínguez, quien recordó que los primos y hermanos de su padre habían formado cuatro grupos musicales en México, por lo que la banda de Chicago se convirtió en el “Quinto Imperio”.

Poco después se sumaron otros amigos como Adriana, quien también canta; Quintiliano, encargado de los teclados y animación, y Juan, que toca la conga.

"Nuestra música trae energía", declara Quintiliano, quien definió al grupo como alternativo, "con un poquito de ‘latin fusion’ y cumbia”, y que aprovecha sus experiencias como inmigrantes para componer sus canciones.

En el tema "Crónica inmigrante" la agrupación invita a los indocumentados a no esconderse, a salir de sus casas y luchar por sus derechos, en "Once Upon A Dream" (Había una vez un sueño) narran la historia de una joven indocumentada que lucha por educarse en un país que pone obstáculos en sus esfuerzos y "Nostalgia" es una crónica muy familiar sobre inmigrantes que extrañan su país de origen y a los seres queridos que dejaron atrás.



"La música nos ha permitido descubrir una voz que desconocíamos", expresa Domínguez.

