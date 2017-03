Un tren de Amtrak se descarriló cerca de la estación de Union Station

Chicago, Illinois. Tres vagones de un tren de Amtrak descarrilaron en el 1400 South Lumber Street, cerca de Union Station la mañana de este lunes.

Alrededor de las 10:38 am, el tren 49/499, que va de Nueva York a Boston, estaba llegando a la estación de Union Station, en Chicago cuando tres de sus 11 vagones perdieron contacto con las vías.

De acuerdo con voceos de Amtrak, los hechos sucedieron por el cambio de pistas a una velocidad baja y el tren se detuvo sin causar incidentes, por lo que, afortunadamente, los 197 pasajeros y nueve miembros de la tripulación no resultaron heridos.

El Departamento de Bomberos estuvo en la escena como medida de precaución.



EMS Plan I/Still & Box response to 1400 S. Lumber for train incident. At this time there are no reported injuries of the 3 car derailment.