Reanudan operaciones en tren de la CTA tras investigar un polvo blanco encontrado en un vagón

CHICAGO, Illinois. Trenes de la CTA no se detuvieron en la estación Addison esta mañana debido a una investigación por una sustancia blanca encontrada en un vagón de pasajeros.

Un conductor hizo el descubrimiento y lo reportó alrededor de las 8:27 am.

Catherine Hosinski, vocera de la CTA informó a FOX 32 que el polvo blanco fue reportado en un tren que viajaba hacia el sur. Como medida de precaución, le pidieron a los pasajeros que se bajarán del vehículo para que las autoridades pudieran hacer sus pesquisas.

Esta estación de la línea roja, que está localizada en el 940 W Addison Street, también fue evacuada.

Oficiales y bomberos respondieron a la escena e incluso llegó un equipo especializado en materiales peligrosos. Varios autobuses brindaron servicio alternativo para los pasajeros que se vieron afectados.

Tras varias horas de investigación, el servicio fue reanudado poco después de las 11 am.

De acuerdo con FOX, Hosinski informó que la sustancia no era peligrosa para la población.

Según ABC 7, la policía indicó que el polvo blanco era en realidad talco para bebé.

El departamento de bomberos y las autoridades continúan investigando.



Normal service on the Red Line has resumed after earlier police and fire department activity at Addison.