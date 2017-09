Cierran estación de tren de Chicago mientras investigan un polvo blanco encontrado en las vías

CHICAGO, Illinois. Trenes de la CTA no se detuvieron en la estación Addison esta mañana debido a que hay una investigación en curso.

La CTA informó que uno de los conductores vio un polvo blanco en las vías y le pidió a las autoridades que lo revisarán por cuestiones de seguridad, por lo que la estación fue evacuada.



Red Line service is operating but continues to bypass Addison due to fire dept. investigation. Use bus shuttle or walk to Sheridan, Belmont.