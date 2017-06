Tren de la línea South Shore se descarrilla entrando en Randolph Station...

CHICAGO, Illinois. El Distrito de Transporte del Norte de Indiana (NICTD) informó que el tren 18 de la línea South Shore experimentó un "descarrilamiento a baja velocidad" entrando en la estación subterránea en Millenium Park este martes por la tarde.

El descarrilamiento ocurrió alrededor de las 2:30 pm cerca de la calle Randolph.

Por el momento, el NICTD no ha dado a conocer cuántos vagones están involucrados en el incidente o cuántas personas viajaban a bordo del tren.

De acuerdo con la página de Twitter de la línea, el servicio ha sido suspendido por el momento y trenes de la empresa no están saliendo o entrando de la estación, por lo que piden a pasajeros que busquen medios alternativos de transporte.



Derailment Service Update below. More updates to come as we know more. Thank you for your patience. pic.twitter.com/ZJ0axxierI