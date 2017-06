Choque con bandada de pájaros obliga a avión de United a regresar al aeropuerto de Chicago

CHICAGO, Illinois. El vuelo 1738 de United, que partió de Chicago con destino a Miami la mañana de este jueves, tuvo que regresar al aeropuerto O´Hare por un problema con el motor.

Según reportes, el piloto optó por apagar uno de los motores del avión después de que golpearon una bandada de pájaros.

Uno de los pasajeros compartió videos del incidente en su cuenta de Twitter.



What to do when your plane engine blows and bursts fire? Thank the pilot for landing and have a beer @UnitedAirlines @fly2ohare #birdattack pic.twitter.com/Poi4XmPZ3a