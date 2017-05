Tres personas de interés están siendo interrogadas por tiroteo en el que resultaron heridos dos policías de Chicago

CHICAGO, Illinois. Por el momento no hay detenidos, pero tres personas de interés están siendo interrogadas por las autoridades, luego de que anoche dos policías de Chicago resultaron heridos en un tiroteo en el Barrio de las Empacadoras.

Los hechos sucedieron alrededor de las 9:10 pm cerca de la West 43rd Street y la South Ashland Avenue.

De acuerdo con la policía, los dos oficiales eran agentes tácticos del Distrito 9, que iban vestidos de civil, y estaban realizando una investigación de seguimiento de un caso cuando dos vehículos se detuvieron a su lado y comenzaron a disparar indiscriminadamente.

Los oficiales regresaron el fuego y resultaron heridos como resultados del encuentro. Se cree que fueron disparados con armas de alto calibre.

Un oficial de 24 años, quien tiene dos años de servicio, recibió un tiro en el brazo y en la cadera, mientras que el otro agente de 38 años y 14 años con la fuerza policial resultó herido en la espalda. Los dos agentes fueron llevados al Hospital Stroger y se reportan en condición estable. Uno de los policía fue dado de alta esta mañana.

Dos armas fueron recuperas en la escena así como un vehículo. No es claro si los involucrados sabían que se trataba de oficiales cuando empezaron a disparar.

En una conferencia de prensa, Eddie Johnson, superintendente de la policía de Chicago comentó que "no se equivoquen. Encontraremos a la gente responsable de esto".



CPD questioning 3 people of interest from officer shooting. 2 guns recovered thus far. We believe officers were shot by high powered weapon pic.twitter.com/xsCVt52yi6

Los concejales del área Patrick Thompson y Raymond Lopez, que anoche visitaron a los oficiales en el hospital y platicaron con familiares, compartieron un comunicado en el que decían que "Estamos en estrecha comunicación con el comandante del Distrito 9 e instamos a cualquiera persona que tenga información sobre este tiroteo se presente de inmediato para asegurar que los perpetradores son llevados a la justicia rápidamente. Mientras los detalles de este horrible incidente siguen siendo poco claros, lo que sabemos con certeza es que la violencia armada que ha aterrorizado al Barrio de las Empacadoras y a otras comunidades en la ciudad debe terminar”.

El alcalde de Chicago, quien también visitó a los oficiales en el hospital, compartió anoche un mensaje en las redes sociales que decía que “esta noche fue un recordatorio espantoso de los peligros que enfrentan nuestros oficiales”.



Tonight was a frightening reminder of the dangers our dedicated officers face. Thank you @Chicago_Police for putting service above self. https://t.co/XTgQZtbQkP