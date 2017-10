Tirador de Las Vegas habría alquilado habitaciones de un hotel en Chicago en las fechas de Lollapalooza

CHICAGO, Illinois. Stephen Paddock, quien asesinó a 59 personas e hirió a más de 500 este fin de semana en un concierto de música Country en Las Vegas, Nevada, había reservado habitaciones en un hotel de la Milla Magnífica de Chicago en las fechas del festival musical de Lollapalooza, pero nunca llegó a ocuparlas según TMZ.

De acuerdo con el portal de noticias, Paddock apartó dos cuartos en The Blackstone Hotel, localizado en el 636 S. Michigan Avenue. Una de ellas del 1 de agosto al 6 de agosto y la otra del 3 al 6 de agosto, las fechas exactas del festival musical de cuatro días, que es uno de los más grandes y concurridos del país.



El hotel tiene una ubicación privilegiada, ya que tiene una vista panóramica del escenario principal y permite ver la entrada y salida de las personas del Grant Park, sede del festival que tiene una asistencia promedio de unas 100,000 personas diarias.

Entre los cantantes que se presentaron este año estaba Muse, Lorde, Wiz Khalifa y Chance The Rapper, entre otros. Entre el público se pudo ver a la hija del presidente Obama, Malia Obama.

Según fuentes citadas por el medio, Paddock específicamente pidió que ambas habitaciones fueran “cuartos con vista”, aunque el portal no dio detalles del piso en el que estaban ubicadas. El medio también informó que Stephen nunca antes había reservado una habitación en el hotel, ni su novia tampoco.

De acuerdo con WGN, una vocera del hotel comentó que "podemos confirmar que se hizo una reserva bajo el nombre de Stephen Paddock, pero las autoridades no han confirmado que esta es la misma persona que el tirador de Las Vegas. Estamos cooperando con las autoridades en este asunto".

El FBI remitió todas las preguntas al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, según el Chicago Sun Times.

Por su parte, los organizadores de Lollapalooza también han remitido las preguntas al Departamento de Policía de Chicago.

Anthony Guglielmi, portavoz de la policía de Chicago compartió un comunicado en Twitter en el que indica que "somos conscientes de lo reportado por los medios y hemos estado en comunicación con nuestros socios federales. Como vieron a principios de esta semana, la ciudad lleva a cabo una extensa planificación de seguridad pública y capacitación en torno a eventos importantes, en estrecha coordinación con otras agencias de la ley, para garantizar la seguridad".



We are aware of recent media reports concerning Chicago and the Blackstone hotel. Statement below: pic.twitter.com/IuI3otUYgc