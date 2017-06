Reacciones en Chicago tras el tiroteo en Virginia

CHICAGO, Illinois. Tras conocerse la noticia del tiroteo en un juego de béisbol en Alexandria, cerca de Washington DC, que dejó varios heridos, entre ellos el congresista republicano Steve Scalise, las reacciones en Chicago no se han hecho esperar.

El gobernador de Illinois, congresistas y senadores han compartido mensajes en las redes sociales sobre el incidente registrado poco después de las 7 am.

Bruce Rauner, gobernador de Illinois compartió este mensaje en Facebook: “Estoy profundamente entristecido por los eventos de esta mañana en Virginia, pero agradecido por el buen trabajo de la Policía del Capitolio. Diana y yo estamos orando por una rápida recuperación para el congresista Steve Scalise y todos los involucrados”.





Por su parte, Tammy Duckworth, senadora de Illinois compartió que: “Mis pensamientos están con mis colegas de la Cámara, los funcionarios del Congreso y la Policía del Capitolio que fueron atacados en este acto de violencia sin sentido”.



Brad Schneider, representante por el Distrito 10 de Illinois: “Estoy muy agradecido

por el servicio y profesionalismo de la policía del Capitolio hoy y todos los días por mantener el congreso de los Estados Unidos seguro” y “Rezando por Steve Scalise y todos los demás heridos en el terrible tiroteo registrado esta mañana en Virginia”.



Danny Davis, representante por el distrito siete: “Mis pensamientos y oraciones están con el representante Scalise y todos los impactados por el tiroteo”.



Thoughts and prayers for Rep. Scalise and all those impacted by the

Bobby L Rush, representante por el distrito uno de Illinois: "Mis oraciones y pensamientos están con Steve Scalise, personal del congreso, policía del Capitolio y todos los afectados por el horrible tiroteo de esta mañana”.



Por su parte, Chery Bustos, representante por el distrito 17: “Horrorizada por los disparos en béisbol del Congreso de esta mañana. Gracias a nuestra valiente Policía del Capitolio. Oraciones por @SteveScalise y los heridos”.



El juego de pelota se había iniciado hacia las 6:30 en el Eugene Simpson Stadium Park como

último entrenamiento para un enfrentamiento entre demócratas y republicanos de este jueves en el Nationals Park en Washington, DC.

Se desconoce los motivos del agresor que The Washington Post identificó como James T. Hodgkinson, de 66 años de edad.

Según reportes, Hodgkinson residía en Beleville, Illinois.

El presidente Donald Trump, durante una intervención televisada este miércoles en la que llamó a la unidad, informó que el atacante murió tras el incidente.

Scalise, de 51 años y representante de Louisiana desde 2008, se encuentra en condición estable tras ser herido en la cadera.

Las autoridades no han publicado la identidad de otros heridos, pero el jefe de la Policía del Capitolio de EEUU, Matthew Verderosa, indicó que todos están fuera de peligro.