Políticos, religiosos y deportistas en Illinois comparten su sentir en redes sociales tras tiroteo en Las Vegas

CHICAGO, Illinois. Tras registrarse anoche la mayor matanza con arma de fuego en Estados Unidos, en la que hasta el momento se reportan 58 personas muertas y unas 515 heridas, las reacciones en Illinois no se han hecho esperar.

Bruce Rauner, gobernador del estado, compartió un mensaje en Twitter el que dice que “oraciones para todos en Las Vegas. Terrible tragedia. El personal de primera respuesta tiene nuestra eterna gratitud”.



Prayers for all in Las Vegas. Terrible tragedy. First responders have our undying gratitude. — Bruce Rauner (@GovRauner) October 2, 2017

Blase Cupich, cardenal de Chicago, comentó que está “rezando por las víctimas y los seres queridos de aquellos que resultaron heridos en este horrible tiroteo en Vegas. Agradecido por los socorristas”.



Praying for victims & loved ones of those harmed by the horrific shooting in Vegas. Grateful for the first... https://t.co/ej2qu3j42C — Cardinal Cupich (@CardinalBCupich) October 2, 2017

El reverendo Jesse Jackson también se unió en la oración. “Llamamos a un día nacional de oración y reflexión. Más armas no nos hacen más seguros. #lvshooting #LasVegas”.



We call for a national day of prayer and reflection. More guns do not make us more secure. #lvshooting #LasVegas pic.twitter.com/G3L8WqYvRJ — Rev Jesse Jackson Sr (@RevJJackson) October 2, 2017

Por su parrte, el sacerdote y activista Michael Pflger mandó un mensaje condenando la violencia con armas de fuego e indicó que “hablaremos todo el día sobre esta tragedia, pero no de prohibir las armas de asalto”.



We will talk all day about this tragedy but still not BAN ASSAULT WEAPONS..

SMH — Fr. Michael Pfleger (@MichaelPfleger) October 2, 2017

Anthony Rizzo, primera base de los Cubs comentó que estaba “sorprendido y entristecido por la noticia de lo que pasó en Las Vegas. Orando por las víctimas y sus familias. #prayforvegas".



Shocked and saddened by the news of what happened in Vegas. Praying for the victims and their families. #prayforvegas — Anthony Rizzo (@ARizzo44) October 2, 2017



Los Chicago Cubs compartieron que “estamos profundamente entristecidos por el trágico tiroteo en Las Vegas. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias”.



We are deeply saddened by the tragic shooting in Las Vegas.



Our thoughts are with the victims and their families. — Chicago Cubs (@Cubs) October 2, 2017

Los White Sox también mandaron sus condolencias “esta mañana, nuestros pensamientos están con las víctimas del ataque de Las Vegas de anoche, con los afectados por esta tragedia, y con la gente de Nevada”.



This morning, our thoughts go out to the victims of last night's Las Vegas attack, those affected by this tragedy, and the people of Nevada. — Chicago White Sox (@whitesox) October 2, 2017

Los Bears de Chicago compartieron que "todos nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por la tragedia en Las Vegas".



Our thoughts and prayers are with all those affected by the tragedy in Las Vegas. — Chicago Bears (@ChicagoBears) October 2, 2017

La policía de Chicago comentó en Twitter que “ofrecen sus condolencias a todos los afectados por esta tragedia nacional” y que están recibiendo actualizaciones en tiempo real del departamento de policía de Las Vegas y “No hay enlaces a Chicago y nada que indique que es parte de un acto de terrorismo más grande”.



CPD offers our condolences to all those affected by this National Tragedy. Heavy hearts today pic.twitter.com/rAMci4AiOR — Chicago Police (@Chicago_Police) October 2, 2017



Por lo que se conoce hasta el momento, los hechos sucedieron poco después de las 10 de la noche en un concierto al aire libre que se celebraba en las inmediaciones del hotel casino Madalay Bay en Las Vegas, Nevada.

La policía de Las Vegas ha reportado que el autor de la masacre, quien disparó con armas automáticas desde el piso 32 del hotel, fue identificado como Stephen Paddock, un hombre blanco de 64 años vecino de Mesquite (Nevada), quien se habría suicidado.

Las autoridades calculan que había en torno a 22,000 asistentes en el concierto.

El tiroteo de anoche superó al ocurrido en la discoteca Pulse, registrado en junio de 2016, en Orlando en el que 49 personas fueron asesinadas.