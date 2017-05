Policía de Chicago resulta herido en tiroteo al oeste de la ciudad

CHICAGO, Illinois. Un policía de Chicago resultó herido en un tiroteo en el barrio de West Garfield Park, al oeste de la ciudad.

De acuerdo con reportes, el tiroteo ocurrió a las 2:30 pm en el 4600 West Maypole Avenue.

El policía fue trasladado al hospital Loyola y su condición se desconoce.



Officer shot - 4619 W. Maypole. Transported to Loyola hospital. Superintendent responding. Possible offender shot also. Details to follow