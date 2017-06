Dan a conocer más detalles del acusado de disparar a un policía de Chicago este fin de semana

CHICAGO, Illinois. Dashonn Maggette, acusado de disparar contra un oficial el sábado por la noche en el barrio de East Chatham, no era un extraño para la policía de Chicago.

Según dio a conocer Anthony Guglielmi, vocero de la policía de Chicago en Twitter, Dahsonn, quien enfrenta un cargo de intento de asesinato en primer grado y de intento de asalto agravado con arma de fuego a un policía en activo, se encontraba en libertad condicional por un tiroteo anterior y había sido convicto en cinco ocasiones.



Charges below against Maggette who is already out on parole for an earlier shooting. He is also a 5 time convicted felon. No Accountability. pic.twitter.com/hE6PJSaysx