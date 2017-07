Adolescente de 18 años resulta baleado por dos policías de Chicago

CHICAGO, Illinois. Dos oficiales de la policía de Chicago fueron puestos en labores administrativas tras disparar a un adolescente de 18 años el domingo en la madrugada.

Los hechos sucedieron alrededor de las 3 de la mañana en un callejón localizado en el 2800 North Mulligan Avenue en el barrio de Belmont Cragin, en el noroeste de Chicago.

De acuerdo con un mensaje en redes sociales de Anthony Guglielmi, vocero de la policía de Chicago, el sujeto fue disparado por los agentes después de un altercado y un arma fue recuperada en la escena.



