Reacciones en Chicago tras devastador terremoto en México

CHICAGO, Illinois. Los mensajes de solidaridad desde Chicago con el pueblo mexicano tras el fuerte terremoto registrado este martes, que según cifras preliminares ya habría dejado más de un centenar de muertos en distintos puntos del vecino país, no se han hecho esperar.

El cardenal Blase Cupich compartió un mensaje en Twitter diciendo: "Únanse a mí en oración para que el pueblo mexicano una vez más supere los desafíos de la naturaleza #HelpMexicanearthquakevictims".



Por su parte, el alcalde Rahm Emanuel compartió este post en las redes sociales “Enviando nuestros pensamientos y oraciones a la ciudad hermana de Chicago, la Ciudad de México. Nuestros corazones están con todos los afectados por el devastador terremoto”.



Sending our thoughts and prayers to Chicago's sister city Mexico City. Our hearts are with all those affected by the devastating earthquake.