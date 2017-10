Incrementan medidas de seguridad del Maratón de Chicago tras atentado en Las Vegas

CHICAGO, Illinois. Las autoridades de Chicago aumentaron la vigilancia del popular maratón de la ciudad que se correrá el próximo domingo 8 de octubre. El tiroteo registrado en Las Vegas el pasado fin de semana, que terminó con un saldo de 59 muertos y más de 500 heridos, encendió las alarmas en la Ciudad de los Vientos, sede de la carrera pedestre en la que participan 40,000 corredores de más de 100 países, y que atrae la atención de un millón de espectadores.

La Policía de Chicago anunció que entre su plan de acción para la carrera habrá una fuerte presencia de agentes encubiertos y más de 1,000 oficiales de policías adicionales que estarán patrullando las calles.



