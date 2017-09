Una madre latina de Chicago logró bajar 65 libras comiendo más verduras y cambiando de hábitos

CHICAGO, Illinois.- Maribel Martinez, residente de Chicago de 39 años, no tiene que ir a un gimnasio o gastarse dinero en costosos productos orgánicos para estar en forma.

Con motivación y disciplina, está madre de seis hijos varones y que mide sólo cinco pies de estatura, encontró la manera de bajar 65 libras, de las 195 que pesaba, en tan sólo seis meses.

“Ok, muchachas buenos días como están. Animadas, vamos a empezar la case el día de hoy. Vamos a empezar con calentamiento”, dice Maribel, al comenzar las clases que imparte lunes, martes y miércoles en la Iglesia Metodista Amor de Dios.

“Comía sin remordimientos”, dice esta inmigrante de origen mexicano. “Si se me antojaba el menudo, yo iba y comía menudo, si en un fin de semana se me antojaban las carnitas iba y comía carnitas”.

Con todo el peso que cargaba, su cuerpo empezó a tirar la toalla.

“Estaba resentando dolores en mis rodillas, en la parte baja de mis pies y lo que el doctor me dijo fue que yo estaba obesa. Escuchar la palabra obesa, me molestó”, añade.

Su médico la puso entre la espada y la pared, pues le dijo que podría tener posibles complicaciones cardiovasculares, de hipertensión y otras enfermedades crónicas si no se cuidaba.

“O haces cambios o tu futuro va a ser este y no sólo el tuyo, sino también el de tu familia”, cuenta Maribel y fue entonces cuando decidió bajar de peso.



No hizo ni la dieta de la proteína, ni la de la piña, o la del te chino. Solo se dedicó a comer vegetales, en su gran mayoría provenientes de la huerta comunitaria de la iglesia donde da clases.

Y al ver los beneficios de los vegetales en su cuerpo, terminó cambiando los taquitos y carnitas por comidas y jugos más saludables. Sin embargo, no solo cambio su forma de comer. Maribel también buscó hacer ejercicio en lugares públicos de su barrio. Aunque fue un reto.

“Hay lugares que realmente no puedes, o te cuidas de que alguien no vaya a estar ahí durmiendo o te asuste o las jeringas”, dice Martínez, quien empezó a caminar alrededor de la escuela Saucedo.

Al mejorar su actividad física organizó un grupo de ejercicios con otras madres de La Villita que como ella quieren estar en forma.

“Hacemos un poquito de todo. Desde que estoy haciendo ejercicio con ella, he notado mucho la diferencia. Tengo cuatro hijos y realmente se ha notado la diferencia, tanto físicamente como mentalmente”, dice Remedios López Gonzalez, una de las residentes del área que se sumó a la iniciativa.

Con una población de más de 70 mil habitantes, La Villita tiene pocos centros de ejercicio a bajo costo y sólo cuenta dos parques con más de 20 hectáreas que no están tan céntricos para muchos residentes.

Pero aunque la accesibilidad puede ser una barrera, es aún más importante tener iniciativa, como las de Maribel, dice Esther Sciammarella, Directora Ejecutiva de La Coalición Hispana de Salud en Chicago.



“La salud no es una prioridad, la gente quiere trabajar. Hay que darles lugares y tiempo para las horas que las familias pueden los fines de semana. Muchas veces la gente no es que no lo quiera hacer, sino que no sabe cómo lo tiene que hacer”, dice Sciammarella.

Mientras tanto, con sus esfuerzos Maribel continúa inspirando a otras madres de La Villita, para que mejoren su salud, la de su familia y de esa manera la de toda una comunidad. Para asegurarse que el mensaje llega a más gente, todos los viernes por la mañana reparte vegetales de la huerta y frutas a las afueras de la escuela Saucedo.



