Terminan dos años de impasse, legisladores de Illinois aprueban presupuesto que incluye fuerte alza de impuestos

CHICAGO, Illinois. Después de dos años, cinco días y 16 horas, Illinois volvió a tener un presupuesto aprobado.

Con 71 votos a favor, la Cámara Baja votó por la anulación del veto del gobernador Bruce Rauner y con ello quedó aprobado el presupuesto estatal, que incluye un aumento del 32% al impuesto al ingreso.

Fue una jornada larga y no exenta de sorpresas. El voto se esperaba a la 1:30 pm, pero tuvo que ser pospuesto por más de tres horas luego de registrarse una amenaza de materiales peligrosos en el Capitolio de Illinois.

Autoridades informaron que alrededor de la 1:26 pm, una mujer entró en el edificio y arrojó un polvo blanco en la puerta de la oficina del gobernador.

Por lo que cuadrillas de emergencias tuvieron que apagar el aire acondicionado del edificio y cerrar las calles que rodean la legislatura como medidas preventivas.

Después de determinar que no se trataba de materiales peligrosos, poco a poco los legisladores ingresaron al recinto y cerca de las 4:30 pm se llevó a cabo la votación.

El miércoles, el gobernador había mandado un mensaje a los legisladores en el que les imploraba que no anularan su veto llamando al plan un "desastre" que no solucionaría muchos problemas financieros del estado.

"Esto no es sólo una bofetada en la cara a los contribuyentes de Illinois. Esta subida de impuestos no resolverá ninguno de nuestros problemas. De hecho, a largo plazo, empeorará nuestros problemas", dijo Rauner a los medios en una reunión al sur de Chicago en la que expresaba que haría "todo lo posible" para persuadir a los legisladores de la Cámara de Representantes.



Eso incluía a 15 republicanos de la Cámara que rompieron filas y votaron a favor de la medida el fin de semana pasado.

De no tener Illinois un presupuesto aprobado, United Way, organización sin fines de lucro que apoya a otras entidades no lucrativas, predecía la desaparición del 36% de todas las agencias de servicios humanos en Illinois al final del año. Proyectos carreteros y presupuestos de Universidades, entre otros, también se verían afectados.

Las cifras más importantes del presupuesto y qué significan

Presupuesto Estatal: Monto total 36,100 millones de dólares.

¿Qué incluye?

Ingresos adicionales de 5 mil millones de dólares para el estado, los cuáles serán obtenidos del aumento permanente en el impuesto al ingreso y 3 mil millones de dólares en recortes.

Cómo afecta su bolsillo

El porcentaje que le deducirán a los residentes de Illinois de su cheque por impuesto de la renta estatal subiría del 3.75% actual a 4.95%. Por su parte, el aumento para las corporaciones pasaría de 5.25% al 7%.

Ejemplos:

Una persona soltera que gana 35,000 dólares al año pagará 394 dólares adicionales anualmente. (33 dólares mensuales).

Una familia con ingresos de 60,000 dólares al año pagará 642 dólares adicionales anualmente. (53.50 dólares mensuales).

Una familia con ingresos de 70,000 al año pagará 735 dólares adicionales anualmente. (61.25 dólares mensuales).



*El aumento será retroactivo a partir del 1 de Julio del 2017.

Fondos

Educación primaria/secundaria

-38,546,000 programas bilingües.

-50,000,000 educacion temprana.

-15,00,000 programas extracurriculares.

Educación superior

-Reducción del 10%.

-Restablece programa de ayuda financiera estatal "map grants" para jovenes universitarios.

Servicios sociales

Restablece fondos para programas contra la violencia doméstica, para tratamientos para salud mental, adicciones, ayudas para personas con discapacidades, empleos de verano, centros de bienvenida para inmigrantes, distribución de almuerzos a domicilio, programas de adopción y de crianza, entre otros.

Salud pública

Otorga fondos para programas de detección de cáncer de seno, cáncer cervical, cáncer de prostata, VIH/SIDA, síndrome de muerte infantil súbita, prevención de violencia, por mencionar algunos.

Seguridad pública

Otorga fondos para servicios en las cárceles del estado, policía estatal, programas de justicia criminal, prevención de acoso estudiantil, entre otros.

¿Qué pasará con la ayuda para CPS?

El dinero está disponible pero atado a la ley de reforma educativa SB1. Esto significa que el gobernador Bruce Rauner tendrá que firmarla para que se otorguen los fondos, de lo contrario la legislatura tendría que anular el veto del gobernador para poder liberar el dinero.



Iniciativas pendientes

Entre ellos están los impuestos a la propiedad y la compensación de trabajadores.

Situación actual

Actualmente el estado tiene un déficit de 6 mil millones de dólares y debe alrededor de 15 mil millones de dólares en cuentas atrasadas. El presupuesto ayudará a pagar 8 mil millones de esa deuda.

Aunque ya hay presupuesto, la agencia crediticia Moody no descarta darle a Illinois el estatus de "basura" a sus bonos de deuda, debido al daño tan grande que ha sufrido el estado.

Con Información de Jessica Fernández