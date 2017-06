Christine Radogno, líder de la bancada republicada en el Senado de Illinois presenta su renuncia

SPRINGFIELD, Illinois. Christine Radogno, líder de la bancada republicada en el senado de Illinois presentó su renuncia que será efectiva a partir de este primero de julio.

En un comunicado, Rodogno declaró que "he hecho el trabajo lo mejor que he podido y siempre con las necesidades del estado y de mis electores en mente. Estoy orgullosa de mis logros legislativos, ninguno de los cuales se logró solo. Siempre he apreciado el apoyo, el asesoramiento y el consejo de mis colegas de ambos partidos, de mi personal y de mi familia”.

"El 1 de julio de 2017, el comienzo del nuevo año fiscal, tengo la intención de renunciar a mi cargo de Líder del Senado y senador del distrito 41", agregó el mensaje.

Bruce Rauner, gobernador de Illinois compartió un comunicado en el que decía que “ha sido un honor y un privilegio trabajar al lado de la líder Rodogno estos últimos dos años y continuaremos tratando de mejorar la vida de la gente de Illinois. Ella es una consumada profesional y servidora pública, que ha defendido la responsabilidad fiscal y los servicios humanos que ayudan a nuestros residentes más vulnerables, mientras que ella será muy extrañada, Diana y yo le deseamos lo mejor en sus futuros emprendimientos".

La decisión fue dada a conocer hoy cuando los legisladores están de regreso en Springfield en una sesión especial en un intento por aprobar un presupuesto estatal.



publicidad

Illinois lleva tres años operando sin presupuesto aprobado.