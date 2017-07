Gobernador de Illinois pide a legisladores que no anulen su veto al presupuesto estatal al que califica como una "bofetada" para los residentes

Bruce Rauner, gobernador de Illinois pide a legisladores que no eliminen su veto. Getty Images

CHICAGO, Illinois. La Cámara Baja de Illinois votará este jueves sobre si anulará o no el veto del gobernador Bruce Rauner sobre el paquete de gastos e ingresos aprobado por la cámara de representantes.

La votación, que daría fin al impasse presupuestal que ha tenido el estado por los últimos dos años, está prevista para hoy por la tarde.

Ayer miércoles, el gobernador mandó un mensaje a los legisladores en el que les imploraba que no anularan su veto llamando al plan, que incluye un aumento del 32% al impuesto sobre la renta, un "desastre" que no solucionará muchos problemas financieros del estado.

"Esto no es sólo una bofetada en la cara a los contribuyentes de Illinois. Esta subida de impuestos no resolverá ninguno de nuestros problemas. De hecho, a largo plazo, empeorará nuestros problemas", dijo Rauner a los medios en una reunión al sur de Chicago.

El Senado de Illinois ya votó el martes para anular el veto del gobernador, de manera que la decisión está en manos de la Cámara Baja. Si deciden anular el veto, el plan presupuestario se convertirá en ley.

Bajo el plan, el porcentaje que le deducirán a los residentes de Illinois de su cheque subiría del 3.75% actual a 4.95%. Por su parte, el aumento para las corporaciones pasaría de 5.25% al 7%.

Se espera que con este impuesto se generen más de 4 mil 300 millones de dólares. Illinois tiene un déficit anual de 6.2 mil millones y 14.7 mil millones en cuentas atrasadas.



Rauner dijo a los medios que haría "todo lo posible" para persuadir a los legisladores de la Cámara de Representantes. Eso incluye a 15 republicanos de la Cámara que rompieron filas y votaron a favor de la medida el fin de semana pasado.

Durante las dos últimas semanas, los legisladores se han reunido en una sesión especial para tratar el tema del presupuesto.

De acuerdo con ABC 7, la Cámara, que había aprobado el plan fiscal el domingo por la noche con mayoría, no ha logrado reunir a suficientes miembros en los dos últimos días para tomar medidas. Menos de 60 de los 118 miembros de la Cámara de Representantes respondieron a las llamadas de quórum el martes o el miércoles.

Según el medio, de no tener Illinois un presupuesto aprobado, United Way, organización sin fines de lucro que apoya a otras entidades no lucrativas, predice la desaparición del 36 por ciento de todas las agencias de servicios humanos en Illinois al final del año. Proyectos carreteros y presupuestos de Universidades, entre otros, también se verían afectados.

Por otro lado, las casas de calificación crediticia, Fitch Ratings y S&P Global Ratings, han amenazado con darle el estatus de “basura” a los bonos de la deuda de Illinois si es que no se aprueba un presupuesto, señalando a los inversionistas que comprar deuda estatal es una medida altamente especulativa y, al final del día, la deuda de Illinois podría volverse aún más cara.