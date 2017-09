Madre de joven encontrada en refrigerador pide que paren las protestas en nombre de su hija

CHICAGO, Illinois.- Madre de Kenneka Jenkins, joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado en el congelador de un hotel en Rosemont, pidió poner un alto a las protestas que se están realizando en nombre de su hija, porque siente que hay personas que se están aprovechando de la situación.

En un video publicado en Facebook el domingo por la noche, Tereasa Martin agradeció a todas las personas que han salido a las calles a pedir justicia por Kenneka, pero informó que las manifestaciones “han terminado", pues había activistas que estaban pidiendo dinero en su nombre y “engañando a la gente”.

“Para los que usaron el nombre de mi hija en vano sólo para lucrar, para publicidad, para los medios… quiero decirles que las protestas han terminado… Duele saber que han usado el nombre de Dios en vano. Quiero justicia... pero voy a terminar con agendas”, manifestó Martín.

En el video también comenta que recientemente se dio cuenta que organizadores estaban recaudando dinero en los rallys e insistió en que ella no está solicitando dinero y no sabía de la existencia de ningún fondo.





De acuerdo con el Chicago Sun Times, Jedidiah Brown, activista de Chicago, quien encabezó varias de estas concentraciones, declaró que ellos no están sacando partido de la situación y que el dinero en cuestión, poco más de 6,000 dólares, forman parte de un “Fondo libertad”, destinado a comida, transporte y honorarios legales para manifestantes que han sido arrestados.

Según el medio, Brown, quien dijo sentirse “sorprendido” por las declaraciones de Martín, dijo que no había hablado la mujer, quien estaba rechazando sus mensajes, pero que respetaba su deseo de no hacer más protestas. Sin embargo, en un post publicado en Twitter ayer lunes el activista convocó a una marcha este martes a las 6 pm.

“Hay muchas preguntas de si voy a regresar, esto es más grande que nosotros. Sólo un directo no de la madre me detendrá”, dice el mensaje en la red social.



5440 n river road @6pm

Tomorrow!



Many questions still exist im going back, this is bigger thn us. Only a direct no frm mom will stop me.