Jueza exige respuestas de los trabajadores sociales que seguían el caso de Semaj Crosby

CHICAGO, Illinois. Paula Gomora, jueza de la corte del distrito del condado de Will ha solicitado que los investigadores del Departamento de Servicios y Familia de Illinois (DCFS) den a conocer qué hicieron para ayudar a la niña Semaj Crosby, de 16 meses de edad, quien fue encontrada muerta bajo el sofá de su propia casa en el noroeste de Chicago.

En una audiencia celebrada el martes para determinar con quién se quedarán los otros tres hermanos de la menor, Gomora cuestionó el desempeñó de los trabajadores sociales relacionados con el caso.

De acuerdo con el Chicago Tribune, la jueza preguntó directamente: “¿Qué hicieron para ayudar a esta familia y a estos niños? Francamente, por lo que vi, no sé cómo un trabajador social podría caminar en esa casa y dejarlos ahí”.

Ayer salieron a la luz imágenes de la vivienda en la que vivía la niña y las condiciones eran deplorables. Ropa apilada en el piso, basura, y un alto grado suciedad.



"Eso no ocurrió en un par de días", dijo la jueza según el medio. "Ese fue un problema que venía de tiempo atrás”.

Investigadores de DCFS habían estado en la casa tres horas antes de que la menor fuese reportada como desaparecida.

No obstante, en un comunicado dado a conocer la semana pasada, la vocera de la organización comentó que los investigadores no vieron "riesgos evidentes o preocupaciones de seguridad".

El DCFS informó que habían investigado a la madre de Semaj en el pasado por cuatro denuncias de negligencia, que resultaron infundadas, y había otras dos investigaciones pendientes que fueron abiertas en marzo del 2017.

Según el Tribune, la vocera del Sheriff del condado de Will dijo que DCFS había estado en contacto con la familia 16 veces el año pasado.



"Si hubieran habido esfuerzos razonables (por los trabajadores sociales), esos niños habrían sido removidos hace mucho tiempo", dijo Gomora, quien durante la audiencia hizo referencia a que los reportes del departamento de uso de la tierra del condado de Will habían señalado que la casa donde vivía la familia no era considerada habitable.

El informe del inspector también incluía otras ocho citaciones por las condiciones generales de la casa, donde además de la menor, su madre y sus hermanos vivían entre cinco y 15 personas que entraban y salían de la casa de manera constante.

Ayer en la audiencia se dio a conocer que DCFS había contratado a la agencia de Children´s Home and Aid para brindar servicios a la familia.



Ni DCFS ni Childrens Home and Aid han hecho comentarios sobre el caso.

¿Qué paso con los hermanos de Semaj?

Según el Tribune, la jueza determinó que el mayor de los niños, que tiene 10 años de edad, esté con su padre biológico, que vive en Joliet y se le permitió a la madre realizar visitas supervisadas por DCFS.

Un niño de dos años, cuyo padre vive en Springfield y no estaba presente en la audiencia, fue puesto en una casa de acogida y bajo custodia de DCFS.

El tercero de los hermanos, de ocho años de edad, quien está hospitalizado desde antes de que muriera la niña, también fue puesto en una casa de acogida. El padre del niño, quien también era el padre de Semaj se encontraba en la cárcel cuando la menor murió, pero fue liberado la semana pasada.

Por su parte, las autoridades siguen investigando la muerte de la niña cuyo deceso ha sido catalogado como "sospechoso".

El médico forense determinó hace unos días que la autopsia que le practicaron a la menor no era concluyente, por lo que eran necesarios más estudios toxicológicos. El cuerpo de la niña no tenía señales visibles de trauma o lesión física que permitieran determinar las causas de su muerte.

El funeral de Semaj será este viernes de las 9 am a las 11 am el Prayer Tower Ministries Church of God in Christ, localizado en el 500 Stryker Avenue en Joliet.



