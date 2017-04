Muere joven tras disputa a tiros con su padre por ver quién sacaría a pasear al perro

CHICAGO, Illinois. Un enfrentamiento entre un padre y su hijo por ver quién sacaría a pasear al perro terminó en tragedia.

Los hechos sucedieron el domingo alrededor de las 8:20 am en el 9100 South Woodlawn, en el barrio de Burnside, al sur de Chicago.

Según Anthony Guglielmi, vocero de la policía de Chicago, se registró una pelea entre los dos hombres que inició con la discusión sobre quién pasearía al perro y después del altercado, los dos se dispararon mutuamente.



Double shooting at 9100 S Woodlawn was a fight btw father & son as to who was going to walk the dog. Both shot at each other.