Juez de Chicago muere en un tiroteo afuera de su casa al sur de la ciudad

CHICAGO, Illinois. Un juez del condado Cook fue asesinado y una mujer resultó herida en un tiroteo ocurrido la madrugada de este lunes en el barrio de West Chesterfield, al sur de Chicago.

Alrededor de las 4:51 am la policía respondió a un reporte de un tiroteo en el 9400 South Forest Avenue, donde encontraron una mujer de 52 años y un hombre de 66 heridos afuera del inmueble.

El hombre fue identificado como Raymond Myles, juez de la corte de circuito del condado Cook.

De acuerdo con las autoridades, la mujer, quien es una colaboradora cercana del juez, salía camino a su trabajo cuando fue confrontada por alguien. Después de un intercambio de palabras, la mujer recibió un disparo en la pierna.



Tras escuchar la conmoción, el juez salió de la casa y entró en una acalorada discusión con el pistolero y fue baleado varias veces. Myles fue transportado al Hospital Christ, donde lo declararon muerto.

La mujer fue transportada al mismo centro médico, donde permanece en estado grave.

"Las notificaciones se han hecho en el asesinato sin sentido del juez Raymond Myles. Los detectives avanzan en la investigación", informó en redes sociales Anthony Guglielmi, vocero de la policía de Chicago.



UPDATE: Notifications have been made in the senseless murder of Judge Raymond Myles. Detectives making progress in the investigation