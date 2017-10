Califican de accidental muerte de joven encontrada en refrigerador, pero la investigación policial continúa

CHICAGO, Illinois. El médico forense del condado de Cook calificó la muerte de Kenneka Jenkins, de 19 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en un refrigerador en un hotel a principios de septiembre en Rosemont, Illinois, de accidental.

El forense determinó que la causa del fallecimiento de la adolescente fue hipotermia debido a la exposición al frío. El alcohol y la intoxicación con topiramato, un medicamento utilizado para controlar migrañas, fueron factores que contribuyeron significativamente. Las autoridades también informaron que el exámen toxicológico no mostró presencia de ninguna de las substancias que se utilizan para narcotizar a víctimas de violación.



No obstante, la investigación no se ha cerrado. El departamento de seguridad pública de Rosemont compartió un comunicado en el que indica que “a través de nuestra investigación, no parece existir ninguna señal de juego sucio en este momento. Sin embargo, nuestra investigación no ha terminado”.

De acuerdo con la policía, los detectives han identificado a 36 personas que estuvieron en el cuarto de hotel Crown Plaza la noche de la fiesta a la que asistió Jenkins antes de morir y 30 de ellos ya fueron entrevistados.

“Hasta este punto no hemos tenido ninguna cooperación con los amigos o la familia de los sujetos no identificados que faltan por entrevistar”, indicó la policía.

Las autoridades también dieron a conocer que ya han identificado a dos personas que originalmente se registraron en el hotel. Una de ellas es Shaniqua Watkins, quien hizo la transacción con una tarjeta robada y contra quien se han emitido cuatro órdenes de arresto. La policía de Rosemont está trabajando con el grupo para capturar fugitivos del Condado de Cook para dar con su paradero.



Shaniqua Watkins Departamento de Seguridad Pública de Rosemont

Entre otras cosas, las autoridades también dieron a conocer que ya han pedido acceso a una cuenta de Facebook a través de una orden de registro para analizar un video en su "formato nativo" en el que presuntamente se ve a a Kenneka en la fiesta.

Además se informó que los detectives ya tienen cuatro celulares de personas que estaban presentes en el hotel y uno de estos teléfonos es el de Kenneka. La información que contienen ya está siendo analizada.

La muerte de Jenkins llamó la atención nacional desde que hallaron su cuerpo congelado en un área no utilizada del hotel. Desde entonces se han realizado múltiples marchas fuera del lugar pidiendo justicia para la joven y mayor transparencia en la investigación.



La policía de Rosemont ya ha dado a conocer nueve videoclips mostrando a Jenkins caminando desorientada por el hotel, pero en ninguno de ellos se le ve entrar el congelador. Las autoridades y la familia continuan buscando explicaciones a este caso.

Jenkins salió de su casa cerca de las 11:30 pm del viernes 8 de septiembre para asistir a una fiesta. La última vez que su familia supo de ella fue el sábado a las 1:30 am. Su cuerpo fue encontrado congelado la madrugada del domingo 10 de septiembre.