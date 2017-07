Apelan a la comunidad para dar con responsable de la muerte de niño de 9 años en Chicago

CHICAGO, Illinois. La policía de Chicago ha convocado a una reunión comunitaria esta tarde en el lugar del tiroteo en el que perdió la vida Gustavo García, de nueve años de edad.

La cita es a las 7 pm en el 3538 E. 97th Street en el sureste de la ciudad.

De acuerdo con un mensaje en Twitter, Anthony Guglielmi, vocero de la policía, el evento, al que asistiran activistas comunitarios y agentes, es para recabar información sobre el caso.



Community members & CPD will hold an Operation Wake Up to call for information in murder of 9 year old Gustavo Garcia. 3538 E. 97th St @ 7pm pic.twitter.com/YMFWBzTsaQ