Detalles de la “Marcha por la Verdad” en Chicago

CHICAGO, Illinois. Este sábado 3 de junio se celebrará la “Marcha por la Verdad” en Chicago.

Este marcha, que forma parte de un movimiento nacional en el que participarán más de 100 ciudades, es un llamado a que haya más transparencia de parte de los representantes del gobierno federal, estatal y local.

La protesta iniciará a las 11 am en la Plaza Federal y se dirigirá a la Torre Trump, donde culminará a la 1 pm.

De acuerdo con la convocatoria en las redes sociales, entre las demandas están una investigación independiente de la intervención de Rusia en las elecciones y de los conflictos de interés de la administración Trump, entre otros temas.

Entre los organizadores se encuentran ACLU, MoveOn, Women’s March, Indivisible, Public Citizen, Free Speech for People, Town Hall Project, The Opposition, Swing Left, Stand Up America, Common Cause, OurStates, Action Group Network, Progressive Democrats of America, por mencionar algunas.

"Queremos saber la verdad de lo que está pasando. No sólo en lo que corresponde al presidente Trump, también en lo que toca a su gabinete", dijo Clare Duggan, fundadora de Indivisible Chicago123go, uno de los grupos que han convocado a la protesta.

"Se han dicho muchas mentiras sobre la conexión con Rusia, sobre los mexicanos, sobre los musulmanes y sobre el cambio climático. Cada día hay más mentiras y la base de nuestra democracia es pedir por la verdad", agregó Duggan.



A decir de organizadores, en la Ciudad de los Vientos se esperan unos 1,500 participantes en esta protesta.

