Un llamado a la igualdad de costa a costa: así se festejó el desfile del orgullo gay en Nueva York, Chicago y San Francisco

CHICAGO, Illinois. – De costa a costa – en las grandes urbes del país como Nueva York, Chicago y San Francisco – miles alzaron sus voces en solidaridad con la comunidad LGBT en los desfiles del orgullo gay que se llevaron a cabo este domingo.

Los festejos del 2017 se vieron marcados por elevadas medidas de seguridad y además cobraron un matiz político de cara a la elección del presidente Donald Trump.

Las celebraciones de este domingo hicieron eco a los mensajes que han ocupado puestos protagónicos en desfiles anteriores como los de Los Ángeles y Long Beach, donde los llamados en pro de la comunidad migratoria se sumaron a los lemas de la igualdad, la unidad y la protección de los derechos civiles para las comunidades más vulnerables del país.

48 años del orgullo gay en Chicago

La ciudad de los vientos estuvo de gala el domingo en el marco de la edición número 48 del desfile del orgullo gay.

El acalde Rahm Emanuel se unió a los más de 250,000 habitantes, según las estimaciones del periódico Chicago Tribune, para celebrar los logros de la comunidad LGBT.

Como en años anteriores, la ruta del desfile recorrió un estrecho de cuatro millas a lo largo del norte de Chicago.

Representantes de organizaciones locales, activistas, agentes del orden y celebridades como Lea DeLaria, una de las actrices de la serie “Orange is the New Black”, también acudieron al evento. DeLaria además fue nombrada como la gran mariscal del desfile.



Aumentaron las medidas de seguridad en San Francisco

Con más policías en las calles y una seguridad reforzada, las instalaciones del Centro Cívico en San Francisco fueron inundadas por los festejantes que participaron en la edición 47 del desfile gay en la urbe del norte de California.

Este año las autoridades también instalaron detectores de metal y advirtieron a los participantes que podrían ser sometidos a revisiones aleatorias.

Dichas medidas de seguridad fueron aplaudidas por algunos de los individuos que se unieron a los festejos.

“Me siento mucho mejor después de todos los ataques que han pasado. Me siento muy, muy seguro aquí”, señaló Alejandro Valencia. “Esto es una celebración de la vida”, agregó.

A pesar de estos cambios el espíritu de celebración no se vio afectado para los miles de californianos que llegaron a festejar junto a la comunidad LGBT en pro de la igualdad, los derechos civiles y otros temas como la inmigración.

Las retóricas del presidente Trump fueron denunciadas por grupos como el llamado ‘Contingente de la Resistencia’ y además formaron parte de las declaraciones hechas por Gavin Newsom, el vicegobernador de California.

“La importancia de estar aquí hoy es evidente con el telón de fondo de lo que está sucediendo en Washington, con la ansiedad y el miedo que está siendo inducido por este presidente y sus políticas”, pronunció Newsom.



Miembro del FDNY es nombrada mariscal del desfile gay en Nueva York

Brooke Guinan, una mujer transgénero y miembro del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), fue nombraba como una de las tres personas que ocuparon el cargo de gran mariscal.



La comunidad LGBT se manifiesta desde 1970 en Manhattan y este año el festejo se apoderó nuevamente de la Quinta Avenida bajo el lema “Estamos orgullosos”.

Pero a pesar de haber logrado victorias como el matrimonio igualitario y haber bajado los niveles de discriminación, algunos miembros de la comunidad LGBT advierten que estos éxitos no son lo suficiente para abandonar sus objetivos.

“Falta más el tema de comprensión y el tema del respeto”, destacó Enrique Serna, un joven que asistió al desfile en Nueva York.

Aunque la elección de Donald Trump sí figuró en la celebración neoyorquina, algunos de los participantes prefirieron resaltar la unidad que se hace sentir en el festejo.

“Este es un gran privilegio, poder estar aquí para ver cuanta gente está lista para pelear para que todos podamos ser quienes queremos ser”, expresó Mirna Muñoz, una residente del estado de Oregón que estuvo presente en el desfile en Nueva York.



