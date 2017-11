Chicago estudiará multar a los peatones que crucen la calle mirando el celular

CHICAGO, Illinois. Los peatones distraídos que miran el celular mientras cruzan la calle podrían estar muy pronto en la mira de las autoridades de Chicago.

Dos concejales han presentado una propuesta que podría evitar más tragedias. Edward Burke, concejal por el distrito 14, y Anthony Beale, concejal por el distrito 9, plantearon el miércoles una ordenanza para que transeúntes distraídos por ir viendo el celular puedan ser multados.

La primera ofensa implicaría una multa de 90 dólares; si la persona es reincidente, podría llegar a pagar hasta 500 dólares. Por el momento, no hay fecha de discusión de la propuesta.

En lo que va de 2017, 27 transeúntes han perdido la vida en la ciudad por caminar distraídos en sus dispositivos. El año pasado fueron 28 personas.

La ordenanza establece que no se debe cruzar una calle o carretera mientras se usa un dispositivo móvil de forma que desvíe su atención visual. Celulares, videojuegos y computadoras portátiles, entre otros, estarían incluidos en la norma.

Los agentes del orden y el personal de emergencia estarían exentos de cumplir la medida cuando estén de servicio y actuando en sus capacidades oficiales. También las personas que usen el teléfono para llamar al 911 u otros servicios de emergencia.

En un comunicado de prensa, Burke, que además es el presidente del comité de finanzas y de transporte del ayuntamiento, señaló que estudios de la Organización Mundial de la Salud han revelado que las personas que envían mensajes de texto mientras caminan son casi cuatro veces más propensas a cometer al menos una acción peligrosa, como cruzar la calle y no mirar hacia ambos lados.



publicidad

"El objetivo es reducir las muertes y las lesiones de peatones, especialmente en los cruces", dijo Burke en su mensaje.

Pero los residentes de Chicago tienen posiciones encontradas al respecto.

"Por la seguridad está muy bien, pero me parece que está un poco alta la multa", dijo Israel Valdiviar, residente de Chicago.

"Yo he llegado al punto de que estoy tan distraída que no me he dado cuenta cuando vienen carros", dijo Brenda Muñoz, otra residente. "Esos segundos pueden costarte tu vida, por lo que considero que ese correo y ese texto pueden esperar".

En octubre pasado, Honolulu, Hawái, puso en vigor una ordenanza para multar a peatones que caminaban distraídos y fue la primera ciudad grande del país en aprobar una ley de este tipo según National Public Radio. De acuerdo con el Chicago Sun Times, Nueva York y California también estudian medidas similares.

Según The Chicago Tribune, al ser preguntado sobre si respaldaba la propuesta, el alcalde Rahm Emmanuel contestó que tendría que revisarla. “Tengo que mirarlo. Creo que tiene que ver con la seguridad de la gente y su atención a su propio medioambiente y lo que lo rodea, a su propia seguridad y la seguridad de otros”, dijo al medio.

Con información de Natalie Pérez.