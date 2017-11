Robert Lynn Pruett. Ejecutado el 12 de octubre en la cárcel de Huntsville. Fue sentenciado por el apuñalamiento, en 2004, de un guardia de la prisión en la que cumplía con una condena de 99 años por haber sido cómplice de un asesinato cometido por su padre. Pruett sostuvo siempre que era inocente del crimen, aunque varios compañeros de prisión declararon en su contra. El guardia fue encontrado en un charco de sangre luego de ser apuñalado con una varilla de metal. Acababa de escribir un informe disciplinario sobre Pruett.



Últimas Palabras: "He hecho daño a muchas personas y muchas personas me han hecho daño a mí... "La vida no termina aquí, sigue para siempre. Tuve que aprender lecciones de la vida de una manera muy dura. Un día ya no habrá necesidad de hacerle daño a la gente. Buenas noches todos". Foto: Texas Department of Criminal Justice via AP | Univision

0 Compartir