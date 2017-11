Como uno más: Obama se presentó en una corte de Chicago para servir como jurado, pero no fue elegido

Para Sonia Gore, coordinadora de pagos de una oficina, el presidente Obama pudo haber hecho mucho más, pero tuvo las manos atadas. "No pudo hacer mucho porque los republicanos no lo dejaron. Muchas de sus ideas no se pusieron en práctica. No le dejaron hacer todo lo que hubiera podido". Foto: Lolbé Corona | Univision

