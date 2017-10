Varios adolescentes fueron hospitalizados por comer brownies en escuela de Chicago

Después del mediodía, los jóvenes se sintieron indispuestos por lo que fueron trasladados a hospitales del área. Las autoridades no han informado sobre qué pudo ser lo que provocó la aparente intoxicación.

CHICAGO, Illinois. Al menos cuatro jóvenes fueron hospitalizados la tarde de este viernes en una preparatoria de Chicago después de comer brownies con una “sustancia desconocida”.

Los hechos sucedieron en la escuela Roberto Clemente Community Academy, localizada en el 1147 North Western Avenue, hasta donde llegaron cinco ambulancias.

Después del mediodía, los adolescentes se sintieron indispuestos por lo que fueron trasladados a hospitales del área. Tres de ellos al hospital Norwegian American y el cuarto al Saints Mary and Elizabeth Medical Center.

Debido a la emergencia médica, la escuela tuvo que ser cerrada mientras bomberos investigaban si más estudiantes presentaban molestias.

"Nada es más importante que el bienestar de nuestros estudiantes, las autoridades escolares se pusieron en contacto con el 911 en respuesta a las preocupaciones de que un pequeño grupo de estudiantes hubiese ingerido una sustancia desconocida", dijo CPS en un comunicado.

"Los proveedores de servicios de emergencia respondieron con prontitud, y se está llevando a cabo una revisión de la situación", agregó el mensaje.

Las autoridades no han informado sobre qué pudo ser lo que provocó la aparente intoxicación de los estudiantes, pero de acuerdo con un portavoz de los bomberos la vida de los menores no estaría en peligro.

“A lo mejor se trató deun chiste entre ellos, le pusieron algo y no pensaron que fueran a pasarse”, dijo José Rodríguez, padre de familia sobre la posibilidad de que los jóvenes hubieran puesto algún tipo de droga en los pastelillos. “Que no se arriesguen, entiendo que quieran tener un buen tiempo, pero hay otras formas de hacer las cosas, no hay que ir a ese extremo”.



“Si saben algo de sus amigos o han escuchado qué paso ,que lo comenten con los padres y con los maestros”, agregó María Reynoso, otra madre de familia a Univision.

Por el momento no hay nadie bajo custodia de la policía y los detectives del área central están investigando el caso.

Con información de Jessie Echeverría.