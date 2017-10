Piden clemencia del gobernador de Illinois para veterano de Chicago en peligro de deportación

CHICAGO, Illinois. Activistas, políticos, religiosos y familiares de Miguel Pérez Jr, veterano de guerra en peligro de deportación, pidieron este miércoles la intervención de Bruce Rauner, gobernador de Illinois, en el caso.

"Un perdón del gobernador sería una muestra de su apoyo a los veteranos de guerra y sus familias", declaró Sara Walker, del grupo La Familia Unida, asociación sin fines de lucro que apoya su causa.

En 2008, Pérez de 39 años de edad, residente permanente y quien peleó dos veces en Afganistán, fue sentenciado a cumplir 15 años de prisión en el departamento de correcciones de Illinois por fabricar y entregar más de dos libras de cocaína a un oficial encubierto. Tras haber cumplido con siete años de su condena, fue localizado por ICE y fue puesto en procedimiento de remoción.

Su familia y abogados han dicho que Pérez —quien quedó sordo de un oído—, tocó fondo al salir del ejército y habría sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión.

De ser deportado, Pérez Jr. no tendría acceso a los medicamentos que está usando para tratar su trastorno de estrés severo y lesión cerebral. Además, no tiene familia inmediata en México con la que pueda vivir y no conoce ya el país, donde no vive desde que tenía ochos años edad.



publicidad

La defensa, que también ha presentado una solicitud de naturalización retroactiva, alega que la vida de Pérez correría peligro en México, pues cuando veteranos militares son deportados, son buscados para reclutamiento por cárteles debido a su entrenamiento militar para trabajar en su nombre, y aquellos que no cumplen están en riesgo de sufrir represalias.

El caso de Pérez, fue tratado recientemente por la Junta de Clemencia del estado y varios representantes estatales y federales escribieron cartas de apoyo.

Por otro lado, el Concejo Municipal de Chicago, la Junta de Comisionados del Condado de Cook y las dos cámaras de la Asamblea Legislativa de Illinois aprobaron resoluciones que piden alivio federal para los soldados indocumentados que cometan crímenes no violentos.

“(Rauner) estaba diciendo que todas las personas merecen una segunda oportunidad. Es complicado explicar como (mi hijo) cayó en esto, pero él no es un criminal… Ya ha pagado”, dijo Esperanza Pérez, madre del veterano, quien dice que anoche habló con él y se mantiene con fe.

Hasta el momento, la oficina del gobernador no ha comentado sobre este caso.

Con información de Amber Gilmore.