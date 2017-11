Aumenta la representación legal para inmigrantes en Chicago y se atribuye al fondo aprobado por la Ciudad

CHICAGO, Illinois. – Inmigrantes residentes en Chicago han visto un notable incremento en la representación legal, lo cual atribuyen al fondo establecido por la ciudad, según un estudio independiente publicado esta semana por investigadores de la Universidad de Syracuse.

Según el informe mencionado en el Chicago Tribune, el porcentaje de inmigrantes que fueron representados en las audiencias de deportación aumentó del 30 por ciento en mayo a un 57 por ciento en agosto.

"Cuanta más representación tenemos en la corte, más tenemos un sistema equilibrado", dijo Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del National Immigrant Justice Center, un grupo de defensa de inmigrantes que trabaja con la ciudad para ofrecer asistencia legal.

El Concejo Municipal aprobó en enero el Fondo de Defensa Legal que cuenta con 1.3 millones de dólares para ayudar a los inmigrantes y explorar sus opciones para evitar la deportación.

El fondo se ha utilizado para contratar abogados del National Immigrant Justice Center y también otorga subsidios a 10 organizaciones comunitarias para que distribuyan la información entre los inmigrantes.





Hasta el momento, 1,560 residentes de Chicago han recibido evaluaciones legales gratuitas y 766 inmigrantes han tenido representación legal de sus casos en la corte.

"Un buen asesoramiento legal reduce las posibilidades de que (los inmigrantes) sean deportados a un país en el que sus vidas corren peligro o de que estén permanentemente separados de sus familias", dijo McCarthy.

Los defensores pro inmigrantes afirman que los resultados de los casos de deportación se ven afectados de manera dramática por el hecho de que una persona tenga un abogado.

Cuando un inmigrante que no está detenido en un centro de detención tiene representación en la Corte, el 63 por ciento evita la deportación. Solo el 13 por ciento de quienes no están en un centro de detención evitan la deportación cuando no tienen representación. El 24 por ciento restante reciben una orden de deportación, explicó McCarthy.