Madres de Chicago y su niñera combaten el racismo con una invitación para salir a jugar

CHICAGO, Illinois. La respuesta de dos mamás de Chicago a un incidente de racismo está dando mucho de que hablar en la Ciudad de los Vientos.

Tras recibir una carta anónima criticándolas por tener una niñera afroamericana, Heather DeJonker y María Ippolito, su vecina, mandaron un mensaje en las redes sociales invitando a la comunidad a que salieran a jugar juntos como una manera de hacerle frente al odio.

El evento es abierto a cualquier persona, con o sin hijos, y está programado para este jueves a las 5 pm en el área de juegos de la Escuela Talcott en 1840 W. Ohio Street, al noroeste de la ciudad.

El pasado 16 de octubre, la carta sin firma ni sello fue dejada en el buzón de la casa de DeJonker. La misiva iba dirigida a su familia y hacía alusión a un miembro muy especial de ella, su niñera Ferrai Pickett.

En una parte de la carta sin remitente decía que “nosotros no necesitamos una infestación en nuestra comunidad. Hay muchas niñeras caucásicas educadas y disponibles si estás dispuesto a pagarles de manera acorde”, según WGNTv.com.

"Fue muy molesto y aunque estábamos profundamente heridos, también sabíamos que teníamos que tomar medidas", dice un mensaje de DeJonker, narrando lo sucedido.





La mujer e Ippolito, a quien Pickett les cuida a sus niños desde 2014 y 2015 respectivamente, a la primera un niña de cinco años y a la segunda dos niños de uno y cuatro años, llevaron la carta a la policía, contactaron a su concejal e instalaron cámaras de seguridad.

"Todos estábamos absolutamente repugnados por esto, pero afortunadamente la mayoría de la comunidad se ha unido a nosotros y a nuestra niñera. Como grupo, decidimos que teníamos que hacer algo más", indica el mensaje de DeJonker.

Por los que las mujeres y la nana también compartieron su propia carta que publicaron en redes sociales que dice lo siguiente “A quien corresponda… una cosa, que tal vez no sabías, es que mandaste esta carta a maestras. Todas nosotras tenemos licenciaturas en educación y somos educadoras, por lo que decidimos usar esto para darle una enseñanza a nuestros hijos”.



publicidad

“Creemos y queremos inculcarles que el odio no tiene lugar en nuestra casa y comunidad, y no lo vamos a tolerar… Es imperativo que enseñemos estos valores, así que no podemos ignorar tu carta. No responderemos con odio sino con bondad, por lo que te invitamos a conocernos y a nuestras familias”, dice la misiva firmada por Heather, María y Ferrai.

Por su parte, la niñera dijo a DNA Info Chicago que cuando se enteró de lo sucedido consideró renunciar a su trabajo.

"Pero luego recordé que tenía pequeñas orejitas escuchando cada una de mis palabras. Pequeños ojos observando cada uno de mis movimientos. Pequeños corazones llenos de amor. Pequeños cerebros sedientos de conocimiento”, dijo la niñera en un correo electrónico al medio.

"Estas caras preciosas son nuestro futuro. Son mis bebés, y les mostraré lo fuerte que soy", agregó la joven, quien tiene un título en educación infantil de Moraine Valley Community College y planea enseñar preescolar próximamente.

El concejal Joe Moreno, a quién corresponde el área de la ciudad en la que sucedió al incidente, comentó a Univision que "me repugna esta desagradable carta, pero me alienta el hecho de que la comunidad está dispuesta a reunirse en torno a dos familias, que pueden o no conocer, y oponerse al odio y la intolerancia, lo cual no es bienvenido aquí”.



publicidad

Una vocera de la policía de Chicago comentó a DNA Info que, aunque existe un reporte policial, las autoridades no están considerando este caso como un crimen de odio, porque no hubo ninguna amenaza.

Las madres piden a las personas que piensen asistir al evento este jueves que lleven papeles con mensajes positivos que serán colocados en el patio de juegos. Hasta el momento, 230 personas han manifestado su interés en acudir a la cita a jugar según Facebook.