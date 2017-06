Se incendia una tienda Famsa al noroeste de Chicago

CHICAGO, Illinois. Una tienda de electrodomésticos y muebles se incendió la mañana de este jueves al noroeste de Chicago.

Los hechos sucedieron alrededor de las 7:40 am en la tienda Famsa Furniture localizada en el 2900 North Milwaukee.

El techo del lugar colapsó a las 8:55 am.



More elevated lines now on fire. Building was not yet open for business no one inside when fire alarms tripped pic.twitter.com/k3wmD0EfWy