Incendio en bodega al oeste de Chicago deja una persona herida

CHICAGO, Illinois. Una persona resultó seriamente herida la madrugada de este viernes tras registrarse un masivo incendio en una bodega vacía al oeste de Chicago.

De acuerdo el Departamento de Bomberos de Chicago, alrededor de las 4 am, cerca de 125 bomberos respondieron al siniestro que estaba ocurriendo entre la Grand y North Homan Avenue.

Se reporta que el techo del edificio colapsó y un hombre, que no ha sido identificado, habría resultado con heridas en una pierna y fue llevado al hospital Stroger en condición seria.



3-11 alarm at grande and Homan Vacant building 100x100. Roof callapse in defensive at this time pic.twitter.com/QHTFO3o3DG