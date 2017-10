Gobierno

Rudo choque entre Durbin y Sessions por las ciudades santuario



Dick Durbin, senador por Illinois, confrontó esta mañana a Jeff Sessions, fiscal general, por las amenazas de la administración Trump de retirar las subvenciones federales para combatir la violencia a las llamadas "ciudades santuario", entre ellas Chicago.

Mientras el procurador general testificaba ante el Comité Judicial del Senado, Durbin manifestó que retirar estas ayudas obstaculizaría los esfuerzos de la policía por reducir la violencia en la ciudad.

"Desea reducir estos fondos, porque quiere que la ciudad de Chicago desempeñe el papel de la policía de inmigración… Señor Procurador General, no nos está ayudando a resolver el problema de asesinatos en Chicago al quitar estos fondos federales", dijo Durbin.

"Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir", continuó Durbin citando a Eddie Johnson, el superintende de la policía de Chicago. "Los inmigrantes indocumentados no están impulsando la violencia en Chicago. Es por eso que quiero que nuestros oficiales se centren en la policía comunitaria y no intenten ser policía de inmigración".



AG Sessions is forcing Chicago local law enforcement to choose between critical funding for policing or becoming a federal deportation force pic.twitter.com/EXiuYukX4V — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) October 18, 2017

Por su parte, Sessions expresó que una fuerte labor policial comunitaria "es absolutamente esencial", pero también exigió que Chicago ayudará a deportar a inmigrantes indocumentados que cometen crímenes violentos.

"Creo que los políticos no pueden decir que si usted saca a un criminal violento de Estados Unidos, que está ilegalmente en el país, y es arrestado por la policía de Chicago, y puesto en la cárcel de Chicago, que una vez que sean liberados, no deberían ser entregados a los oficiales federales de ICE para que puedan ser removidos del país. Estaban aquí ilegalmente para comenzar", dijo Sessions. "¿Cómo haces que la ciudad de Chicago sea más segura cuando no eliminas a los delincuentes que están ilegalmente en el país?"



publicidad

Durbin criticó a Sessions por comenzar su testimonio elogiando a la policía local, pero ignorando lo que Johnson le había dicho sobre que los inmigrantes indocumentados “tienen poco o nada que ver con la violencia armada en Chicago", agregó.

“Esto no tiene nada que ver con violencia, usted quiere cortar los fondos federales a la ciudad y viene aquí y critica la tasa de asesinatos”, dijo Durbin.

Sessions alegó después que envió una docena de agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF por su sigla en inglés) para ayudar a combatir la violencia armada en la ciudad.

Cuando Durbin pareció burlarse de la cantidad de agentes adicionales de la ATF, el fiscal general afirmó es más grande que cualquier otra ciudad.

"El gobierno de los Estados Unidos no puede hacerse cargo de la aplicación de la ley para la ciudad de Chicago. No lo estamos haciendo para Nueva York, no lo estamos haciendo por muchos otros lugares", dijo Sessions.

A lo que Durbin replicó que "tampoco la ciudad de Chicago puede hacerse cargo de la inmigración".

Finalmente, Sessions mantuvo su exigencia de que la Ciudad de los Vientos tome un papel activo en la aplicación de las leyes de inmigración.

"No quiero que las subvenciones no vayan a Chicago, pero necesitamos su apoyo. Cuando alguien es arrestado en la cárcel, que debe ser deportado, simplemente pedimos que nos llamen para que podamos venir y recogerlos si necesitan ser removidos, Eso no está sucediendo, y tenemos que resolverlo de alguna manera", expresó el procurador.



publicidad

En agosto pasado, Chicago presentó una demanda contra el Departamento de Justicia por intentar bloquear fondos a ciudades que se nieguen a eliminar sus políticas de protección a indocumentados.

La ciudad de Chicago solicitó al juez una medida restrictiva nacional que bloqueara las nuevas reglas del Departamento de Justicia para las localidades que solicitaran dinero del Byrne JAG Grant, el mayor programa federal de fondos de justicia criminal del país.

Las normas decían que cada localidad de Estados Unidos que recibiera estos fondos debía permitir que agentes migratorios entraran a sus cárceles y estaciones de policía para cuestionar el estatus migratorio de cualquier detenido.

Chicago había solicitado 2.2 millones de dólares en subvenciones federales, 1.5 millones de dólares para la ciudad y el resto para el condado de Cook y otros 10 suburbios.

Durbin expreso que el dinero que Chicago recibe de las subvenciones federales se ha utilizado para financiar los sensores ShotSpotter, que ayudan a la policía a detectar de inmediato los tiroteos y responder más rápidamente a los disparos.

El año pasado, Chicago alcanzó niveles de violencia no vistos en décadas con 762 asesinatos. De acuerdo con la base de datos del Chicago Tribune, hasta el momento la ciudad ya supera los 559 homicidios.