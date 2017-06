Ancianos de Chicago pierden miles de dólares en estafa con falso correo electrónico del FBI

CHICAGO, Illinois. La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Chicago está advirtiendo al público de una estafa en la que piden dinero a nombre de la agencia.

De acuerdo con Garrett Croon, portavoz del FBI en la ciudad, una pareja de ancianos en los suburbios recibió un correo electrónico supuestamente enviado por la agencia policial en la que les informaban que estaban involucrados en un caso de lavado de dinero y de terrorismo financiero.

En el mensaje, que era falso, les exigían que respondieran dentro de un plazo de 24 horas o de lo contrario serían acusados.



